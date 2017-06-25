Завадив дощ: у Луцьку перенесли святкування Дня молоді





Про це повідомила начальник відділу сім'ї та молоді департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Катерина Шкльода.



На сторінці департаменту також розмістили оголошення про перенесення святкувань.



"Поки вчора безпросвітно лив дощ, всі організатори прийняли рішення перенести дату проведення свята на 1 липня!!!! Все буде молодіжно", йдется у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перенесли святкування Дня молоді на 1 липня через несприятливі погодні умови.Про це повідомила начальник відділу сім'ї та молоді департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Катерина Шкльода.На сторінці департаменту також розмістили оголошення про перенесення святкувань."Поки вчора безпросвітно лив дощ, всі організатори прийняли рішення перенести дату проведення свята на 1 липня!!!! Все буде молодіжно", йдется у повідомленні.

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