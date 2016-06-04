Фотограф показав ретросвітлини випускного у Луцьку





Світлини на своїй сторінці у мережі Facebook виклав Віктор Чухрай.



Сьогодні у Луцьку відбуваються випускні, тож автор поділився фотоспогадами про випуск 26 червня 1976 році. Чухрай вказує, що слайди взяті з архіву фотоклубу "Промінь".



"До вашої уваги випускний з 1976 року. На Театральному майдані. Можливо хтось пам"ятає той випускний з далеких 70-х, адже пройшло уже 42 роки...!", - написав фотомитець.



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