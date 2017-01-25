вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО

Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Луцьк заполонили красуні-випускниці у вишуканих вечірніх сукнях. У неділю, 24 червня, їм вручили золоті та срібні медалі.

Церемонія нагородження відбувалася у Палаці культури міста.

Задовго до "часу ікс" - 13:00 - на місце почали сходитися випускниці разом зі своїми рідними та друзями.

Цьогоріч дівчата надали перевагу довгим вечірнім сукням, прикрашеним мереживом, вишивкою та бісером. Однак дехто одягнув стильний комбінезон, котрий цього сезону - на піку популярності, і навіть костюм із сорочкою та метеликом.
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО

Із аксесуарів дівчата обрали маленькі клатчі, босоніжки або ж туфлі на підборах. "Прості" сукні доповнили довгими сережками чи масивними кольє.
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО

Улюбленою зачіскою випускниць от уже декілька років поспіль залишаються кучері. Ті, хто зібрав волосся у пучок, прикрасили його живими квітами, перлинками, метеликами. Декотрі дівчата не побоялися прийти на вручення медалей із діадемами на голові.
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО

Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: випускний, дівчата, Луцьк, одяг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переповнений очисний ставок: сморід у Луцьку «затягує» із села
Сьогодні, 17:05
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Вигідна інвестиція: назвали ціни на квартири у Луцьку
Сьогодні, 15:51
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Рвана гума і тисячі кінських сил: вперше у Луцьку — змагання з дрег-рейсингу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
У Луцьку подруги побили і пограбували 16-річну дівчину У Луцьку подруги побили і пограбували 16-річну дівчину
25 січень, 2017, 19:25
У Луцьку затримали на гарячому крадійку одягу У Луцьку затримали на гарячому крадійку одягу
01 жовтень, 2016, 23:11
Fashion Shock. В піжамі на роботу. ФОТО Fashion Shock. В піжамі на роботу. ФОТО
21 квітень, 2016, 13:39
Fashion Restyle: від повсякденності до елегантної класики. ФОТО Fashion Restyle: від повсякденності до елегантної класики. ФОТО
14 квітень, 2016, 15:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО
23 червень, 17:01
 1
Переповнений очисний ставок: сморід у Луцьку «затягує» із села
Сьогодні, 17:05
 0
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Сьогодні, 16:15
 0
Вигідна інвестиція: назвали ціни на квартири у Луцьку
Сьогодні, 15:51
 0
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8