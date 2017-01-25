Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Луцьк заполонили красуні-випускниці у вишуканих вечірніх сукнях. У неділю, 24 червня, їм вручили золоті та срібні медалі.
Церемонія нагородження відбувалася у Палаці культури міста.
Задовго до "часу ікс" - 13:00 - на місце почали сходитися випускниці разом зі своїми рідними та друзями.
Цьогоріч дівчата надали перевагу довгим вечірнім сукням, прикрашеним мереживом, вишивкою та бісером. Однак дехто одягнув стильний комбінезон, котрий цього сезону - на піку популярності, і навіть костюм із сорочкою та метеликом.
Із аксесуарів дівчата обрали маленькі клатчі, босоніжки або ж туфлі на підборах. "Прості" сукні доповнили довгими сережками чи масивними кольє.
Улюбленою зачіскою випускниць от уже декілька років поспіль залишаються кучері. Ті, хто зібрав волосся у пучок, прикрасили його живими квітами, перлинками, метеликами. Декотрі дівчата не побоялися прийти на вручення медалей із діадемами на голові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Церемонія нагородження відбувалася у Палаці культури міста.
Задовго до "часу ікс" - 13:00 - на місце почали сходитися випускниці разом зі своїми рідними та друзями.
Цьогоріч дівчата надали перевагу довгим вечірнім сукням, прикрашеним мереживом, вишивкою та бісером. Однак дехто одягнув стильний комбінезон, котрий цього сезону - на піку популярності, і навіть костюм із сорочкою та метеликом.
Із аксесуарів дівчата обрали маленькі клатчі, босоніжки або ж туфлі на підборах. "Прості" сукні доповнили довгими сережками чи масивними кольє.
Улюбленою зачіскою випускниць от уже декілька років поспіль залишаються кучері. Ті, хто зібрав волосся у пучок, прикрасили його живими квітами, перлинками, метеликами. Декотрі дівчата не побоялися прийти на вручення медалей із діадемами на голові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Переповнений очисний ставок: сморід у Луцьку «затягує» із села
Сьогодні, 17:05
Елегантні сукні та маленькі клатчі: у що вбрались луцькі випускниці. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Вигідна інвестиція: назвали ціни на квартири у Луцьку
Сьогодні, 15:51
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Рвана гума і тисячі кінських сил: вперше у Луцьку — змагання з дрег-рейсингу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:59