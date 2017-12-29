Назвали ціни на квартири у Луцьку





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Агент з продажу нерухомості Людмила Сокольська розповіла, що найчастіше покупці обирають квартири з закінченим ремонтом. Клієнти з обмеженим бюджетом купують житло з чорновою обробкою.



За інформацією агентств нерухомості, потенційні інвестори цікавляться квартирами, оснащеними лічильниками енергоресурсів і автономним опаленням. Найпопулярнішими вважаються житлові багатоквартирні будинки, що знаходяться біля транспортної розв'язки та об'єктів соціальної інфраструктури. Близько 40 % покупців при цьому звертають увагу на наближеність до навчальних закладів.



У Луцьку власники квартир готові знижувати ціни при продажу. Знижка, що надається власником, може досягати 3 % від початкової вартості житла. Якщо ціна об'єкта відповідає ринковій, продаж триває місяць. Якщо вартість квартири перевищує стартову ринкову, експозиція займає близько півроку. За цей час власник може осмислити реальну ринкову вартість об'єкта, після чого знизити її.



Середні ціни на покупку квартир в будинках старого житлового фонду Луцька





На інфографіці зафіксовані середні ціни на квартири в багатоквартирних будинках старого житлового фонду Луцька. Показники можуть різнитися між собою, оскільки залежать від типу планування і локації житлового об'єкта.



Придбати однокімнатну квартиру в центрі Луцька можна за $ 15 000 – $ 16 000.



Двокімнатне житло в багатоквартирних будинках старого житлового фонду біля центру міста можна купити за таку ж суму. При цьому в центрі цінові показники досягають $ 16 000 – $ 17 000.



Трикімнатні квартири на околиці Луцька коштують $ 15 000 – $ 18 000.



Для порівняння: придбати однокімнатне житло в багатоквартирних будинках старої споруди в центрі Рівного можна в середньому за $ 15 000 – $ 17 000.



Покупці переважно купують квартири в житлових багатоквартирних будинках, розташованих в 33-му мікрорайоні.

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