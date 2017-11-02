Переповнений очисний ставок: сморід у Луцьку «затягує» із села

Сергія Григоренка, ситуація може бути викликана недостатнім рівнем воли на очисному ставку в Липлянах.



Чи пов'язано це зі зливовою каналізацією, обговорювали під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" 22 червня, пише



"Зливова каналізація фактично не пов'язана із фекальною. Звичайно, якщо підтоплює, вода попадає у фекальну каналізацію, і, можливо, воно змішується частково і йде запах. Розуміємо, що мережа стара", - зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Юрій Крась.





Директор департаменту зазначив, що система водоканалу Луцька розрахована на 120 тисяч метрів кубічних у день, і вона була розрахована на заводи, технічну воду. Зараз зливається сорок. Окрім цього, немає заводів, і вода не так ферментується. Також чимало є незаконних врізок до системи. Наприклад, траплялося навіть, що під'єднували до центральної каналізації курники. Або ж до зливової каналізації підключають у приватному секторі фекальну.



Колишній заступник міського голови Сергій Григоренко зазначив, що була думка побудувати станцію прийому фекальних стоків для тих лучан, які живуть у приватному секторі та викачують відходи. У такому пункті також потрібно встановити камери, аби контролювати прийом.



"Є проблема не лише у зливовій каналізації, а й в очисних спорудах у Липлянах. Адже там є ставок, куди мають скидати відходи. І там має бути до двох метрів води, яка унеможливлює потрапляння запаху в атмосферу. Ставок переповнений. Він не реконстрююється. Там шар води 30 сантиметрів. Луцькі комунальними змушені рачком оцей смердючий намул, аби не переповнювався ставок, вивозять на поля в Липлянах. І він смердить. З однієї сторони, він корисний для ґрунту, але там стоїть страшенний сморід", - зазначив Сергій Григоренко.



Він додав, що після дощу у цьому ставі все змішалося і дало запах.



Юрій Крась зазначив, що роботи з оновлення системи в Липлянах вже вирішується, проводиться екологічна експертиза. Отримати кошти на ці роботи хочуть в Європейського банку. Але питання потребує підготовчих робіт. Якщо ж брати питання реконструкції всіх очисних споруд, це вартує майже чверть мільярда гривень. І ці кошти у Європі йдуть або за рахунок грандів чи допомоги державного бюджету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку після останньої зливи знову почалися скарги на сморід. На думку екс-заступника міського голови, ситуація може бути викликана недостатнім рівнем воли на очисному ставку в Липлянах.Чи пов'язано це зі зливовою каналізацією, обговорювали під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" 22 червня, пише Конкурент. "Зливова каналізація фактично не пов'язана із фекальною. Звичайно, якщо підтоплює, вода попадає у фекальну каналізацію, і, можливо, воно змішується частково і йде запах. Розуміємо, що мережа стара", - зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства ЛуцькрадиДиректор департаменту зазначив, що система водоканалу Луцька розрахована на 120 тисяч метрів кубічних у день, і вона була розрахована на заводи, технічну воду. Зараз зливається сорок. Окрім цього, немає заводів, і вода не так ферментується. Також чимало є незаконних врізок до системи. Наприклад, траплялося навіть, що під'єднували до центральної каналізації курники. Або ж до зливової каналізації підключають у приватному секторі фекальну.Колишній заступник міського головизазначив, що була думка побудувати станцію прийому фекальних стоків для тих лучан, які живуть у приватному секторі та викачують відходи. У такому пункті також потрібно встановити камери, аби контролювати прийом."Є проблема не лише у зливовій каналізації, а й в очисних спорудах у Липлянах. Адже там є ставок, куди мають скидати відходи. І там має бути до двох метрів води, яка унеможливлює потрапляння запаху в атмосферу. Ставок переповнений. Він не реконстрююється. Там шар води 30 сантиметрів. Луцькі комунальними змушені рачком оцей смердючий намул, аби не переповнювався ставок, вивозять на поля в Липлянах. І він смердить. З однієї сторони, він корисний для ґрунту, але там стоїть страшенний сморід", - зазначив Сергій Григоренко.Він додав, що після дощу у цьому ставі все змішалося і дало запах.Юрій Крась зазначив, що роботи з оновлення системи в Липлянах вже вирішується, проводиться екологічна експертиза. Отримати кошти на ці роботи хочуть в Європейського банку. Але питання потребує підготовчих робіт. Якщо ж брати питання реконструкції всіх очисних споруд, це вартує майже чверть мільярда гривень. І ці кошти у Європі йдуть або за рахунок грандів чи допомоги державного бюджету.

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