Переповнений очисний ставок: сморід у Луцьку «затягує» із села
Сьогодні, 17:05
У Луцьку після останньої зливи знову почалися скарги на сморід. На думку екс-заступника міського голови Сергія Григоренка, ситуація може бути викликана недостатнім рівнем воли на очисному ставку в Липлянах.
Чи пов'язано це зі зливовою каналізацією, обговорювали під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" 22 червня, пише Конкурент.
"Зливова каналізація фактично не пов'язана із фекальною. Звичайно, якщо підтоплює, вода попадає у фекальну каналізацію, і, можливо, воно змішується частково і йде запах. Розуміємо, що мережа стара", - зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Юрій Крась.
Директор департаменту зазначив, що система водоканалу Луцька розрахована на 120 тисяч метрів кубічних у день, і вона була розрахована на заводи, технічну воду. Зараз зливається сорок. Окрім цього, немає заводів, і вода не так ферментується. Також чимало є незаконних врізок до системи. Наприклад, траплялося навіть, що під'єднували до центральної каналізації курники. Або ж до зливової каналізації підключають у приватному секторі фекальну.
Колишній заступник міського голови Сергій Григоренко зазначив, що була думка побудувати станцію прийому фекальних стоків для тих лучан, які живуть у приватному секторі та викачують відходи. У такому пункті також потрібно встановити камери, аби контролювати прийом.
"Є проблема не лише у зливовій каналізації, а й в очисних спорудах у Липлянах. Адже там є ставок, куди мають скидати відходи. І там має бути до двох метрів води, яка унеможливлює потрапляння запаху в атмосферу. Ставок переповнений. Він не реконстрююється. Там шар води 30 сантиметрів. Луцькі комунальними змушені рачком оцей смердючий намул, аби не переповнювався ставок, вивозять на поля в Липлянах. І він смердить. З однієї сторони, він корисний для ґрунту, але там стоїть страшенний сморід", - зазначив Сергій Григоренко.
Він додав, що після дощу у цьому ставі все змішалося і дало запах.
Юрій Крась зазначив, що роботи з оновлення системи в Липлянах вже вирішується, проводиться екологічна експертиза. Отримати кошти на ці роботи хочуть в Європейського банку. Але питання потребує підготовчих робіт. Якщо ж брати питання реконструкції всіх очисних споруд, це вартує майже чверть мільярда гривень. І ці кошти у Європі йдуть або за рахунок грандів чи допомоги державного бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чи пов'язано це зі зливовою каналізацією, обговорювали під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" 22 червня, пише Конкурент.
"Зливова каналізація фактично не пов'язана із фекальною. Звичайно, якщо підтоплює, вода попадає у фекальну каналізацію, і, можливо, воно змішується частково і йде запах. Розуміємо, що мережа стара", - зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Юрій Крась.
Директор департаменту зазначив, що система водоканалу Луцька розрахована на 120 тисяч метрів кубічних у день, і вона була розрахована на заводи, технічну воду. Зараз зливається сорок. Окрім цього, немає заводів, і вода не так ферментується. Також чимало є незаконних врізок до системи. Наприклад, траплялося навіть, що під'єднували до центральної каналізації курники. Або ж до зливової каналізації підключають у приватному секторі фекальну.
Колишній заступник міського голови Сергій Григоренко зазначив, що була думка побудувати станцію прийому фекальних стоків для тих лучан, які живуть у приватному секторі та викачують відходи. У такому пункті також потрібно встановити камери, аби контролювати прийом.
"Є проблема не лише у зливовій каналізації, а й в очисних спорудах у Липлянах. Адже там є ставок, куди мають скидати відходи. І там має бути до двох метрів води, яка унеможливлює потрапляння запаху в атмосферу. Ставок переповнений. Він не реконстрююється. Там шар води 30 сантиметрів. Луцькі комунальними змушені рачком оцей смердючий намул, аби не переповнювався ставок, вивозять на поля в Липлянах. І він смердить. З однієї сторони, він корисний для ґрунту, але там стоїть страшенний сморід", - зазначив Сергій Григоренко.
Він додав, що після дощу у цьому ставі все змішалося і дало запах.
Юрій Крась зазначив, що роботи з оновлення системи в Липлянах вже вирішується, проводиться екологічна експертиза. Отримати кошти на ці роботи хочуть в Європейського банку. Але питання потребує підготовчих робіт. Якщо ж брати питання реконструкції всіх очисних споруд, це вартує майже чверть мільярда гривень. І ці кошти у Європі йдуть або за рахунок грандів чи допомоги державного бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Григорій Пустовіт нещодавно бив себе в груди і заявляв,що ніякого смороду на Липлянських очисних не має,а смердить якийсь міфічний завод у Луцьку.А тепер увага, запитання,хто бреше?
Останні новини
Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 17:17
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Переповнений очисний ставок: сморід у Луцьку «затягує» із села
Сьогодні, 17:05
Вигідна інвестиція: назвали ціни на квартири у Луцьку
Сьогодні, 15:51