вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дівчинка чекає на листи: волинян просять привітати дочку загиблого бійця

Дівчинка чекає на листи: волинян просять привітати дочку загиблого бійця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Наша чергова іменинниця – Олександра Головіна, котра уже за кілька днів відзначить своє 11-тиріччя. Її татко Головін Дмитро Володимирович у серпні 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією, як доброволець, приховавши те, що сам виховує двох діток (дружина покинула сім’ю раніше, виїхавши в Росію). Дмитро був навідником у 17-тій окремій танковій бригаді. Загинув 1 лютого 2015 року при обороні опорного пункту “Саша” у с. Троїцьке Попаснянського р-ну Луганської обл., під час нападу російських окупантів. Найважче було про загибель татка повідомити дітям.

Фактично сиротами залишилися двоє дітей – Олександра та її старший братик Іван, бо крім дідуся й бабусі у дітей нікого не залишилося…

Олександра вже закінчила п’ятий клас. Радіє з того, що у них дуже хороша та добра класна керівничка, яка чує та розуміє дітей. Тому всі учні прислухаються до її порад і настанов. Вчиться наша іменинниця, як сама каже: «нормально, хоча знаю, що можна було б краще. Сподіваюся, що в наступному класі я виправлюся, так як розумію що знання дуже потрібні».

Саша має цікаві захоплення – їй подобається кататися на роликах та скейті. Однак рухливість та любов до хлопчачих забав не позбавляють юну леді жіночності. Дівчинка має добрий та ніжний характер, любить гратися з подружками, робити їм зачіски та має гарну посмішку.

Раніше Саша хотіла стати перукарем, але тепер зрозуміла що, мабуть, буде ветеринаром, адже лікувати і доглядати тваринок їй дуже до вподоби. Своїм найбільшим щастям вона вважає домашніх улюбленців, котрих бабуся жартома називає зоопарком. А й справді, у дівчини є папужка Кеша, хом’ячок Кексик, рибка Мартін, пекінес Жужа, дворовий пес Барсик та три котики, а тепер до них ще приєднався слимачок Турбо.

У цьому році Саша спробувала займатися в басейні та танцювала хіп-хоп, але, як сказала її бабуся: «це не твоє». Тому, поки що, переважає захоплення створювати зачіски та доглядати за тваринками.

Олександра намагається якомога повноцінніше пізнавати світ. В попередні роки мала змогу побувати на відпочинку в Чехії, Франції та Польщі, а нещодавно в Тунісі. Вражень багато, друзів ще більше і нестримне бажання ще подорожувати. Тому що кожна країна - це своя культура, свої традиції, своя історія.

Вдячна дівчинка каже: «Дякуючи волонтерам, людям які пройнялись нашим горем і підтримують нас я почала розуміти, що світ не такий поганий, і в ньому є набагато більше хороших людей. А не тих, що вбили мого тата».

Наша іменинниця має не лише багато захоплень, а й виконує перші обов’язки по господарству. Вона є прекрасною помічницею на грядках, на кухні, слідкує за порядком всюди. Оскільки, Саша з братом Іванком живе з бабусею та дідусем, то намагаються їх не засмучувати та в усьому допомагати. Адже вони їх найбільше люблять.

Майбутня ветеринар Олександра є юною патріоткою своє країни, про яку дитина каже з великою повагою: «Україна для мене, це країна де я народилась і живу. Країна в якій йде війна, де загинув мій татко. Наша держава дуже гарна, як людьми, так і природою, історією і традиціями. А політиком я б не хотіла бути, але як би так сталося, то найперше припинила б війну».

Олександра буде дуже рада вітальним листам (адресу надамо в приват). Давайте разом долучимося до того, аби подарувати нашій красуні-іменинниці гарне свято! Зробити Саші сюрприз може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд – а при потребі ми вам у цьому допоможемо!

Наш контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Інформація для благодійників: Олександра Головіна – невдовзі 11 років (27.06.2007). м. Володимир-Волинський. Зріст: 146; Розмір взуття: 36-37.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти Небесного Легіону, Меценати для солдата, День народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова
Сьогодні, 03:43
Дівчинка чекає на листи: волинян просять привітати дочку загиблого бійця
Сьогодні, 02:33
У Луцьку засмітили зелену зону. ФОТО
Сьогодні, 01:13
25 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку таксист повернув іноземцям забутий ноутбук
24 червень, 23:26
Схожі новини
Відомий гурт привітав доньку волинського прикордонника з Днем народження Відомий гурт привітав доньку волинського прикордонника з Днем народження
30 квітень, 22:40
У Луцьку шукають добровольців, котрі допоможуть зібрати гостинці дітям загиблих бійців У Луцьку шукають добровольців, котрі допоможуть зібрати гостинці дітям загиблих бійців
28 березень, 11:00
У «ПортCity» - святковий ярмарок У «ПортCity» - святковий ярмарок
07 березень, 19:32
Волонтери просять привітати з днем народження доньку загиблого атовця Волонтери просять привітати з днем народження доньку загиблого атовця
20 лютий, 14:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова
Сьогодні, 03:43
 0
Дівчинка чекає на листи: волинян просять привітати дочку загиблого бійця
Сьогодні, 02:33
 0
У Луцьку засмітили зелену зону. ФОТО
Сьогодні, 01:13
 0
25 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку таксист повернув іноземцям забутий ноутбук
24 червень, 23:26
 0
Медіа
відео
1/8