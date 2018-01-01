Дівчинка чекає на листи: волинян просять привітати дочку загиблого бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Наша чергова іменинниця –, котра уже за кілька днів відзначить своє 11-тиріччя. Її таткоу серпні 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією, як доброволець, приховавши те, що сам виховує двох діток (дружина покинула сім’ю раніше, виїхавши в Росію). Дмитро був навідником у 17-тій окремій танковій бригаді. Загинув 1 лютого 2015 року при обороні опорного пункту “Саша” у с. Троїцьке Попаснянського р-ну Луганської обл., під час нападу російських окупантів. Найважче було про загибель татка повідомити дітям.Фактично сиротами залишилися двоє дітей – Олександра та її старший братик, бо крім дідуся й бабусі у дітей нікого не залишилося…Олександра вже закінчила п’ятий клас. Радіє з того, що у них дуже хороша та добра класна керівничка, яка чує та розуміє дітей. Тому всі учні прислухаються до її порад і настанов. Вчиться наша іменинниця, як сама каже: «нормально, хоча знаю, що можна було б краще. Сподіваюся, що в наступному класі я виправлюся, так як розумію що знання дуже потрібні».Саша має цікаві захоплення – їй подобається кататися на роликах та скейті. Однак рухливість та любов до хлопчачих забав не позбавляють юну леді жіночності. Дівчинка має добрий та ніжний характер, любить гратися з подружками, робити їм зачіски та має гарну посмішку.Раніше Саша хотіла стати перукарем, але тепер зрозуміла що, мабуть, буде ветеринаром, адже лікувати і доглядати тваринок їй дуже до вподоби. Своїм найбільшим щастям вона вважає домашніх улюбленців, котрих бабуся жартома називає зоопарком. А й справді, у дівчини є папужка Кеша, хом’ячок Кексик, рибка Мартін, пекінес Жужа, дворовий пес Барсик та три котики, а тепер до них ще приєднався слимачок Турбо.У цьому році Саша спробувала займатися в басейні та танцювала хіп-хоп, але, як сказала її бабуся: «це не твоє». Тому, поки що, переважає захоплення створювати зачіски та доглядати за тваринками.Олександра намагається якомога повноцінніше пізнавати світ. В попередні роки мала змогу побувати на відпочинку в Чехії, Франції та Польщі, а нещодавно в Тунісі. Вражень багато, друзів ще більше і нестримне бажання ще подорожувати. Тому що кожна країна - це своя культура, свої традиції, своя історія.Вдячна дівчинка каже: «Дякуючи волонтерам, людям які пройнялись нашим горем і підтримують нас я почала розуміти, що світ не такий поганий, і в ньому є набагато більше хороших людей. А не тих, що вбили мого тата».Наша іменинниця має не лише багато захоплень, а й виконує перші обов’язки по господарству. Вона є прекрасною помічницею на грядках, на кухні, слідкує за порядком всюди. Оскільки, Саша з братом Іванком живе з бабусею та дідусем, то намагаються їх не засмучувати та в усьому допомагати. Адже вони їх найбільше люблять.Майбутня ветеринар Олександра є юною патріоткою своє країни, про яку дитина каже з великою повагою: «Україна для мене, це країна де я народилась і живу. Країна в якій йде війна, де загинув мій татко. Наша держава дуже гарна, як людьми, так і природою, історією і традиціями. А політиком я б не хотіла бути, але як би так сталося, то найперше припинила б війну».Олександра буде дуже рада вітальним листам (адресу надамо в приват). Давайте разом долучимося до того, аби подарувати нашій красуні-іменинниці гарне свято! Зробити Саші сюрприз може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд – а при потребі ми вам у цьому допоможемо!Наш контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Олександра Головіна – невдовзі 11 років (27.06.2007). м. Володимир-Волинський. Зріст: 146; Розмір взуття: 36-37.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд