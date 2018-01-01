Дівчинка чекає на листи: волинян просять привітати дочку загиблого бійця
Сьогодні, 02:33
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Наша чергова іменинниця – Олександра Головіна, котра уже за кілька днів відзначить своє 11-тиріччя. Її татко Головін Дмитро Володимирович у серпні 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією, як доброволець, приховавши те, що сам виховує двох діток (дружина покинула сім’ю раніше, виїхавши в Росію). Дмитро був навідником у 17-тій окремій танковій бригаді. Загинув 1 лютого 2015 року при обороні опорного пункту “Саша” у с. Троїцьке Попаснянського р-ну Луганської обл., під час нападу російських окупантів. Найважче було про загибель татка повідомити дітям.
Фактично сиротами залишилися двоє дітей – Олександра та її старший братик Іван, бо крім дідуся й бабусі у дітей нікого не залишилося…
Олександра вже закінчила п’ятий клас. Радіє з того, що у них дуже хороша та добра класна керівничка, яка чує та розуміє дітей. Тому всі учні прислухаються до її порад і настанов. Вчиться наша іменинниця, як сама каже: «нормально, хоча знаю, що можна було б краще. Сподіваюся, що в наступному класі я виправлюся, так як розумію що знання дуже потрібні».
Саша має цікаві захоплення – їй подобається кататися на роликах та скейті. Однак рухливість та любов до хлопчачих забав не позбавляють юну леді жіночності. Дівчинка має добрий та ніжний характер, любить гратися з подружками, робити їм зачіски та має гарну посмішку.
Раніше Саша хотіла стати перукарем, але тепер зрозуміла що, мабуть, буде ветеринаром, адже лікувати і доглядати тваринок їй дуже до вподоби. Своїм найбільшим щастям вона вважає домашніх улюбленців, котрих бабуся жартома називає зоопарком. А й справді, у дівчини є папужка Кеша, хом’ячок Кексик, рибка Мартін, пекінес Жужа, дворовий пес Барсик та три котики, а тепер до них ще приєднався слимачок Турбо.
У цьому році Саша спробувала займатися в басейні та танцювала хіп-хоп, але, як сказала її бабуся: «це не твоє». Тому, поки що, переважає захоплення створювати зачіски та доглядати за тваринками.
Олександра намагається якомога повноцінніше пізнавати світ. В попередні роки мала змогу побувати на відпочинку в Чехії, Франції та Польщі, а нещодавно в Тунісі. Вражень багато, друзів ще більше і нестримне бажання ще подорожувати. Тому що кожна країна - це своя культура, свої традиції, своя історія.
Вдячна дівчинка каже: «Дякуючи волонтерам, людям які пройнялись нашим горем і підтримують нас я почала розуміти, що світ не такий поганий, і в ньому є набагато більше хороших людей. А не тих, що вбили мого тата».
Наша іменинниця має не лише багато захоплень, а й виконує перші обов’язки по господарству. Вона є прекрасною помічницею на грядках, на кухні, слідкує за порядком всюди. Оскільки, Саша з братом Іванком живе з бабусею та дідусем, то намагаються їх не засмучувати та в усьому допомагати. Адже вони їх найбільше люблять.
Майбутня ветеринар Олександра є юною патріоткою своє країни, про яку дитина каже з великою повагою: «Україна для мене, це країна де я народилась і живу. Країна в якій йде війна, де загинув мій татко. Наша держава дуже гарна, як людьми, так і природою, історією і традиціями. А політиком я б не хотіла бути, але як би так сталося, то найперше припинила б війну».
Олександра буде дуже рада вітальним листам (адресу надамо в приват). Давайте разом долучимося до того, аби подарувати нашій красуні-іменинниці гарне свято! Зробити Саші сюрприз може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд – а при потребі ми вам у цьому допоможемо!
Наш контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація для благодійників: Олександра Головіна – невдовзі 11 років (27.06.2007). м. Володимир-Волинський. Зріст: 146; Розмір взуття: 36-37.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Наша чергова іменинниця – Олександра Головіна, котра уже за кілька днів відзначить своє 11-тиріччя. Її татко Головін Дмитро Володимирович у серпні 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією, як доброволець, приховавши те, що сам виховує двох діток (дружина покинула сім’ю раніше, виїхавши в Росію). Дмитро був навідником у 17-тій окремій танковій бригаді. Загинув 1 лютого 2015 року при обороні опорного пункту “Саша” у с. Троїцьке Попаснянського р-ну Луганської обл., під час нападу російських окупантів. Найважче було про загибель татка повідомити дітям.
Фактично сиротами залишилися двоє дітей – Олександра та її старший братик Іван, бо крім дідуся й бабусі у дітей нікого не залишилося…
Олександра вже закінчила п’ятий клас. Радіє з того, що у них дуже хороша та добра класна керівничка, яка чує та розуміє дітей. Тому всі учні прислухаються до її порад і настанов. Вчиться наша іменинниця, як сама каже: «нормально, хоча знаю, що можна було б краще. Сподіваюся, що в наступному класі я виправлюся, так як розумію що знання дуже потрібні».
Саша має цікаві захоплення – їй подобається кататися на роликах та скейті. Однак рухливість та любов до хлопчачих забав не позбавляють юну леді жіночності. Дівчинка має добрий та ніжний характер, любить гратися з подружками, робити їм зачіски та має гарну посмішку.
Раніше Саша хотіла стати перукарем, але тепер зрозуміла що, мабуть, буде ветеринаром, адже лікувати і доглядати тваринок їй дуже до вподоби. Своїм найбільшим щастям вона вважає домашніх улюбленців, котрих бабуся жартома називає зоопарком. А й справді, у дівчини є папужка Кеша, хом’ячок Кексик, рибка Мартін, пекінес Жужа, дворовий пес Барсик та три котики, а тепер до них ще приєднався слимачок Турбо.
У цьому році Саша спробувала займатися в басейні та танцювала хіп-хоп, але, як сказала її бабуся: «це не твоє». Тому, поки що, переважає захоплення створювати зачіски та доглядати за тваринками.
Олександра намагається якомога повноцінніше пізнавати світ. В попередні роки мала змогу побувати на відпочинку в Чехії, Франції та Польщі, а нещодавно в Тунісі. Вражень багато, друзів ще більше і нестримне бажання ще подорожувати. Тому що кожна країна - це своя культура, свої традиції, своя історія.
Вдячна дівчинка каже: «Дякуючи волонтерам, людям які пройнялись нашим горем і підтримують нас я почала розуміти, що світ не такий поганий, і в ньому є набагато більше хороших людей. А не тих, що вбили мого тата».
Наша іменинниця має не лише багато захоплень, а й виконує перші обов’язки по господарству. Вона є прекрасною помічницею на грядках, на кухні, слідкує за порядком всюди. Оскільки, Саша з братом Іванком живе з бабусею та дідусем, то намагаються їх не засмучувати та в усьому допомагати. Адже вони їх найбільше люблять.
Майбутня ветеринар Олександра є юною патріоткою своє країни, про яку дитина каже з великою повагою: «Україна для мене, це країна де я народилась і живу. Країна в якій йде війна, де загинув мій татко. Наша держава дуже гарна, як людьми, так і природою, історією і традиціями. А політиком я б не хотіла бути, але як би так сталося, то найперше припинила б війну».
Олександра буде дуже рада вітальним листам (адресу надамо в приват). Давайте разом долучимося до того, аби подарувати нашій красуні-іменинниці гарне свято! Зробити Саші сюрприз може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд – а при потребі ми вам у цьому допоможемо!
Наш контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація для благодійників: Олександра Головіна – невдовзі 11 років (27.06.2007). м. Володимир-Волинський. Зріст: 146; Розмір взуття: 36-37.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова
Сьогодні, 03:43
Дівчинка чекає на листи: волинян просять привітати дочку загиблого бійця
Сьогодні, 02:33
У Луцьку засмітили зелену зону. ФОТО
Сьогодні, 01:13
25 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку таксист повернув іноземцям забутий ноутбук
24 червень, 23:26