Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова





Кіноперегляд організовую Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Луцьку.



Стрічка розповідає про обставини справи українського режисера Олега Сенцова, який був затриманий російськими спецслужбами в Криму та незаконно засуджений до 20 років ув'язнення у Росії.



Режисер фільму - Аскольд Куров.



Час: 27 червня (середа), 18:00

Місце: м. Луцьк, вул. Кафедральна,4. Вхід вільний



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