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Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова

Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова
Лучан запрошують переглянути документальний фільм «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова».

Кіноперегляд організовую Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Луцьку.

Стрічка розповідає про обставини справи українського режисера Олега Сенцова, який був затриманий російськими спецслужбами в Криму та незаконно засуджений до 20 років ув'язнення у Росії.

Режисер фільму - Аскольд Куров.

Час: 27 червня (середа), 18:00
Місце: м. Луцьк, вул. Кафедральна,4. Вхід вільний
Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова

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Теги: Олег Сенцов, в'язень
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