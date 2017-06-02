Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова
Сьогодні, 03:43
Лучан запрошують переглянути документальний фільм «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова».
Кіноперегляд організовую Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Луцьку.
Стрічка розповідає про обставини справи українського режисера Олега Сенцова, який був затриманий російськими спецслужбами в Криму та незаконно засуджений до 20 років ув'язнення у Росії.
Режисер фільму - Аскольд Куров.
Час: 27 червня (середа), 18:00
Місце: м. Луцьк, вул. Кафедральна,4. Вхід вільний
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Кіноперегляд організовую Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Луцьку.
Стрічка розповідає про обставини справи українського режисера Олега Сенцова, який був затриманий російськими спецслужбами в Криму та незаконно засуджений до 20 років ув'язнення у Росії.
Режисер фільму - Аскольд Куров.
Час: 27 червня (середа), 18:00
Місце: м. Луцьк, вул. Кафедральна,4. Вхід вільний
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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