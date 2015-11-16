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Луцькій бабусі встановили кардіостимулятор, гроші на який назбирали за два дні

Луцькій бабусі встановили кардіостимулятор, гроші на який назбирали за два дні
У Луцьку бабусі Таїсії встановли кардіостимулятор, кошти на який назбирали протягом двох днів.

Про це у мережі Facebook написала користувачка Glowing Fox.

Жінку вже відправили назад до геріатричного пансіонату.

Дівчина пише, що бабуся зможе жити далі завдяки сотням небайдужих людей, які долучилис до її порятунку.

"Дякую вам всім! Дякую кожному з вас! Тепер бабуся Таїсія може спокійно жити і не думати про те, прокинеться вона чи ні. Це справжнє диво!", - написала вона.

Окрім кардіостимулятора, жінці купили ще тонометр та глюкометр, а також витратні смужки до глюкометра. На решту коштів прдбали ковбасу та печиво для мешканців будинку престарілих

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Теги: бабуся, допомога
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Коментарі 1
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Люблю дуже батюшку Валентина Марчука, сьогодні думала - цікаво де він зараз служить і чому не видно в Покровській????
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