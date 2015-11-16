Луцькій бабусі встановили кардіостимулятор, гроші на який назбирали за два дні

назбирали протягом двох днів.



Про це у мережі Facebook написала користувачка



Жінку вже відправили назад до геріатричного пансіонату.



Дівчина пише, що бабуся зможе жити далі завдяки сотням небайдужих людей, які долучилис до її порятунку.



"Дякую вам всім! Дякую кожному з вас! Тепер бабуся Таїсія може спокійно жити і не думати про те, прокинеться вона чи ні. Це справжнє диво!", - написала вона.



Окрім кардіостимулятора, жінці купили ще тонометр та глюкометр, а також витратні смужки до глюкометра. На решту коштів прдбали ковбасу та печиво для мешканців будинку престарілих

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку бабусі Таїсії встановли кардіостимулятор, кошти на якийпротягом двох днів.Про це у мережі Facebook написала користувачка Glowing Fox. Жінку вже відправили назад до геріатричного пансіонату.Дівчина пише, що бабуся зможе жити далі завдяки сотням небайдужих людей, які долучилис до її порятунку."Дякую вам всім! Дякую кожному з вас! Тепер бабуся Таїсія може спокійно жити і не думати про те, прокинеться вона чи ні. Це справжнє диво!", - написала вона.Окрім кардіостимулятора, жінці купили ще тонометр та глюкометр, а також витратні смужки до глюкометра. На решту коштів прдбали ковбасу та печиво для мешканців будинку престарілих

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