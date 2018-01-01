У Луцьку засмітили зелену зону. ФОТО

У Луцьку дубовий гай у районі ЛПЗ "потопає" у смітті.Про це журналістканаписала на своїй сторінці у мережі Facebook.Дівчина пише, що пішла із подругою узелену зону, аби прогулятися."У Вікіпедії навіть пише, що Дубовий гай - це ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Але склалось враження, що ми прийшли до великого смітника із невизначеною територією.Здалеку все виглядає гарно, а якщо зайти в дубовий гай, то можна побачити купу неприбраного сміття.... Нема нормальних стежок", - написала журналістка. За соовами дівчини, їй образливо за людей, які виходили на толоки та витрачали свій час на прибирання. Адже інші зовсім не цінують їхньої праці"На мою думку, варто в дубовому гаю поставити додатково смітники, зробити зручні стежки. Подібне я бачила за кордоном, коли зберігають природу й створюють стежки", - пропонує дівчина.