У Луцьку засмітили зелену зону. ФОТО
Сьогодні, 01:13
У Луцьку дубовий гай у районі ЛПЗ "потопає" у смітті.
Про це журналістка Мая Голуб написала на своїй сторінці у мережі Facebook.
Дівчина пише, що пішла із подругою узелену зону, аби прогулятися.
"У Вікіпедії навіть пише, що Дубовий гай - це ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Але склалось враження, що ми прийшли до великого смітника із невизначеною територією.
Здалеку все виглядає гарно, а якщо зайти в дубовий гай, то можна побачити купу неприбраного сміття.... Нема нормальних стежок", - написала журналістка. За соовами дівчини, їй образливо за людей, які виходили на толоки та витрачали свій час на прибирання. Адже інші зовсім не цінують їхньої праці
"На мою думку, варто в дубовому гаю поставити додатково смітники, зробити зручні стежки. Подібне я бачила за кордоном, коли зберігають природу й створюють стежки", - пропонує дівчина.
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Про це журналістка Мая Голуб написала на своїй сторінці у мережі Facebook.
Дівчина пише, що пішла із подругою узелену зону, аби прогулятися.
"У Вікіпедії навіть пише, що Дубовий гай - це ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Але склалось враження, що ми прийшли до великого смітника із невизначеною територією.
Здалеку все виглядає гарно, а якщо зайти в дубовий гай, то можна побачити купу неприбраного сміття.... Нема нормальних стежок", - написала журналістка. За соовами дівчини, їй образливо за людей, які виходили на толоки та витрачали свій час на прибирання. Адже інші зовсім не цінують їхньої праці
"На мою думку, варто в дубовому гаю поставити додатково смітники, зробити зручні стежки. Подібне я бачила за кордоном, коли зберігають природу й створюють стежки", - пропонує дівчина.
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