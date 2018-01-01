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Тестостерон та точні удари: у замку Любарта стартував бійцівський турнір

Тестостерон та точні удари: у замку Любарта стартував бійцівський турнір
У Луцьку на території замку Любарта стартував ІІ Міжнародний професійний турнір зі змішаних єдиноборств «Воїни Любарта», який зібрав бійців з шести країн світу.

24 червня у протистояннях зійшлися бійці з клубів «Прайд», «Воїн», «Гарда», «Легіон» а також представники Франції, Узбекистану, Туреччини, Азербайджану, Білорусі та Словаччини, пише Перший.

Організатори турніру – професійна ліга змішаних єдиноборств «PROFC-Ukraine», Волинська обласна федерація змішаних єдиноборств ММА бойового самбо та козацького двобою, Волинський регіональний клуб бойових мистецтв «Прайд» та спортивний клуб «ВОЇН».

Один з організаторів заходу Олександр Кулаков зазначив, що тут зібралися титуловані спортсмени та представники різних видів бойових мистецтв: як кікбоксингу, так і з боротьби. На території замку уже зараз проходять запеклі бої, адже кожен учасник хоче отримати титул кращого.

До слова, такі змагання в Луцьку проходить уже вдруге. А повболівати за Україну прийшли не тільки чоловіки та жінки, а й діти.

Тестостерон та точні удари: у замку Любарта стартував бійцівський турнір
Тестостерон та точні удари: у замку Любарта стартував бійцівський турнір
Тестостерон та точні удари: у замку Любарта стартував бійцівський турнір
Тестостерон та точні удари: у замку Любарта стартував бійцівський турнір

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Теги: Воїни Любарта, ММА, змагання
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