Тестостерон та точні удари: у замку Любарта стартував бійцівський турнір





24 червня у протистояннях зійшлися бійці з клубів «Прайд», «Воїн», «Гарда», «Легіон» а також представники Франції, Узбекистану, Туреччини, Азербайджану, Білорусі та Словаччини, пише

Організатори турніру – професійна ліга змішаних єдиноборств «PROFC-Ukraine», Волинська обласна федерація змішаних єдиноборств ММА бойового самбо та козацького двобою, Волинський регіональний клуб бойових мистецтв «Прайд» та спортивний клуб «ВОЇН».



Один з організаторів заходу Олександр Кулаков зазначив, що тут зібралися титуловані спортсмени та представники різних видів бойових мистецтв: як кікбоксингу, так і з боротьби. На території замку уже зараз проходять запеклі бої, адже кожен учасник хоче отримати титул кращого.



До слова, такі змагання в Луцьку проходить уже вдруге. А повболівати за Україну прийшли не тільки чоловіки та жінки, а й діти.





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Організатори турніру – професійна ліга змішаних єдиноборств «PROFC-Ukraine», Волинська обласна федерація змішаних єдиноборств ММА бойового самбо та козацького двобою, Волинський регіональний клуб бойових мистецтв «Прайд» та спортивний клуб «ВОЇН».Один з організаторів заходузазначив, що тут зібралися титуловані спортсмени та представники різних видів бойових мистецтв: як кікбоксингу, так і з боротьби. На території замку уже зараз проходять запеклі бої, адже кожен учасник хоче отримати титул кращого.До слова, такі змагання в Луцьку проходить уже вдруге. А повболівати за Україну прийшли не тільки чоловіки та жінки, а й діти.

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