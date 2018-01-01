Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО





Вчорашні одинадцятикласники почали збиратися біля драмтеатру близько 16 години 24 червня. Вже з того часу дівчата сяяли від неймовірної краси вбрань, а хлопці по-особливому перетворилися на джентльменів, - пише



Сині, зелені рожеві та навіть чорні сукні цьогоріч користувалися популярністю у випускниць. Стильні хлопці, своєю чергою, вражали доречним поєднанням класичних костюмів із кросівками, яскравими аксесуарами та зачісками.



Свято стартувало, коли поблизу драмтеатру припаркувався вишуканий чорний лімузин, а всі друзі, батьки та вчителі зайняли свої місця в залі.



Серед гостей помічаємо нардепа Сергія Мартиняка, його помічника Олександра Пизу, викладачку із СНУ ім. Лесі Українки Наталію Благовірну та інших не менш відомих людей.



А за кулісами киплять "пристрасті" – дівчатка хвилюються перед виходом на сцену, а хлопці ще й встигають позувати. Така вона, чоловіча стриманість і сила.



Вечір проходить щиро і невимушено. Хтось витирає сльози, хтось отримує квіти, а хтось – медалі. Як це було - дивіться на фото.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускникам луцької школи №1 медалі та атестати урочисто вручали у приміщенні Волинського обласного академічного театру.Вчорашні одинадцятикласники почали збиратися біля драмтеатру близько 16 години 24 червня. Вже з того часу дівчата сяяли від неймовірної краси вбрань, а хлопці по-особливому перетворилися на джентльменів, - пише Конкурент. Сині, зелені рожеві та навіть чорні сукні цьогоріч користувалися популярністю у випускниць. Стильні хлопці, своєю чергою, вражали доречним поєднанням класичних костюмів із кросівками, яскравими аксесуарами та зачісками.Свято стартувало, коли поблизу драмтеатру припаркувався вишуканий чорний лімузин, а всі друзі, батьки та вчителі зайняли свої місця в залі.Серед гостей помічаємо нардепа, його помічника, викладачку із СНУ ім. Лесі Українкита інших не менш відомих людей.А за кулісами киплять "пристрасті" – дівчатка хвилюються перед виходом на сцену, а хлопці ще й встигають позувати. Така вона, чоловіча стриманість і сила.Вечір проходить щиро і невимушено. Хтось витирає сльози, хтось отримує квіти, а хтось – медалі. Як це було - дивіться на фото.

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