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Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО

Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО
Випускникам луцької школи №1 медалі та атестати урочисто вручали у приміщенні Волинського обласного академічного театру.

Вчорашні одинадцятикласники почали збиратися біля драмтеатру близько 16 години 24 червня. Вже з того часу дівчата сяяли від неймовірної краси вбрань, а хлопці по-особливому перетворилися на джентльменів, - пише Конкурент.

Сині, зелені рожеві та навіть чорні сукні цьогоріч користувалися популярністю у випускниць. Стильні хлопці, своєю чергою, вражали доречним поєднанням класичних костюмів із кросівками, яскравими аксесуарами та зачісками.

Свято стартувало, коли поблизу драмтеатру припаркувався вишуканий чорний лімузин, а всі друзі, батьки та вчителі зайняли свої місця в залі.

Серед гостей помічаємо нардепа Сергія Мартиняка, його помічника Олександра Пизу, викладачку із СНУ ім. Лесі Українки Наталію Благовірну та інших не менш відомих людей.

А за кулісами киплять "пристрасті" – дівчатка хвилюються перед виходом на сцену, а хлопці ще й встигають позувати. Така вона, чоловіча стриманість і сила.

Вечір проходить щиро і невимушено. Хтось витирає сльози, хтось отримує квіти, а хтось – медалі. Як це було - дивіться на фото.
Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО
Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО
Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО
Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО
Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО
Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО
Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО
Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО
Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО
Як луцька школа №1 святкувала випускний. ФОТО

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Теги: випускний, школа №1, свято
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