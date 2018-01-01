У Луцьку розпочинають освітній проект про мистецтво

Мистецьке об’єднання «Стендаль» запроваджує освітній проект-лекторій «Мистецтво після зламу: 1918-2018».Перша лекція відбудеться вже 27 червня, о 18:30, в книгарні «Є» на вулиці Лесі Українки, 30, - повідомили організатори.Проект-лекторій започатковано з метою поглибити знання лучан про розвиток літератури й мистецтва загалом після закінчення Першої світової війни і до сьогодні. Про крайні сто років ескпериментів, течій, основні тексти й постаті в українській, білоруській,польській, латвійській літературах будуть розповідати викладачі Факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки та Луцького педагогічного коледжу, відомі літературознавці й письменники.В рамках освітнього проекту акцентовано на культурному контексті України, Польщі, Латвії та Білорусі, оскільки сучасна література саме цих країн буде представлена під час Міжнародного культурного фестивалю Фронтера (17-18 листопада 2018 року, Луцьк).Проект складатиметься з 6 лекцій і буде цікавий авторам, редакторам, перекладачам, журналістам, культурним менеджерам, читачам і всім, хто любить літературу і книги. Тема першої лекції: «Несказане про український модернізм». Лектор:, доктор філологічних наук, професор.Модернізм став рушійною естетичною силою на рубежі XIX-XX ст. Саме з ним пов'язаний вступ людства до абсолютно нового етапу - часу глобальних звершень. Впродовж заходу спробують відповісти на такі запитання: «Чим особливий «український модернізм»? У яких видах мистецтва проявив себе найкраще, коли існував,чи, можливо, живе й донині?».