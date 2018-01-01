25 червня на Волині: гортаючи календар

Валентина Куць (на фото).



Також день народження святкують бізнесмен Олег Чернецький, керівник апарату облради Дмитро Дубняк, волинський фотограф Богдан Гончарук, заступник керівника виконавчого апарату Ківерцівської районної ради Анатолій Пушкін і працівниця відділу інформаційної політики Луцької міської ради Дарина Гарбарчук.



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – Андріїв, Ганн, Арсеніїв, Іванів, Петрів, Степанів.



25 червня відзначають День митної служби України.



Цього дня 25 червня 1941 року німці окупували Луцьк і Любомль.



У цей день 1991-го Волинський облвиконком прийняв рішення про передачу приміщення костелу святих Петра і Павла в користування віруючих римсько-католицької церкви міста Луцька.

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