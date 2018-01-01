вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинське село на ретрофотографіях

Волинське село на ретрофотографіях
У мережу виклали майже 90-річні світлини волинського села Люб'язь, що у Любешівському районі.

Опублікуав знімки на своїй сторінці у Facebook Василь Корець.

"Історичні фото Люб'язя (1929р.). Фото з альбомів Romek Pawluk та Віктор Літевчук. Можливо, хтось навіть ще впізнає родичів", - написав Корець. На фото зафіксовані пейзажі села, вузькоколійка, яка тоді тут проходила, та місцеві мешканці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Люб'язь, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинське село на ретрофотографіях
Сьогодні, 05:26
Розповіли, скільки грошей може принести легалізація «євроблях»
Сьогодні, 04:19
Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова
Сьогодні, 03:43
Дівчинка чекає на листи: волинян просять привітати дочку загиблого бійця
Сьогодні, 02:33
У Луцьку засмітили зелену зону. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
Раритетні фото Горохова та Берестечка Раритетні фото Горохова та Берестечка
10 квітень, 11:31
Камінь-Каширський на раритетних фото 1920-1930-х років
09 квітень, 09:26
Як і чому волинянки навчалися в інституті шляхетних дівчат. ФОТО Як і чому волинянки навчалися в інституті шляхетних дівчат. ФОТО
08 квітень, 06:11
Волинь 1918 року на фото німецьких пілотів Волинь 1918 року на фото німецьких пілотів
07 квітень, 20:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинське село на ретрофотографіях
Сьогодні, 05:26
 0
Розповіли, скільки грошей може принести легалізація «євроблях»
Сьогодні, 04:19
 0
Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова
Сьогодні, 03:43
 0
Дівчинка чекає на листи: волинян просять привітати дочку загиблого бійця
Сьогодні, 02:33
 0
У Луцьку засмітили зелену зону. ФОТО
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8