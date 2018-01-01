Волинське село на ретрофотографіях
Сьогодні, 05:26
У мережу виклали майже 90-річні світлини волинського села Люб'язь, що у Любешівському районі.
Опублікуав знімки на своїй сторінці у Facebook Василь Корець.
"Історичні фото Люб'язя (1929р.). Фото з альбомів Romek Pawluk та Віктор Літевчук. Можливо, хтось навіть ще впізнає родичів", - написав Корець. На фото зафіксовані пейзажі села, вузькоколійка, яка тоді тут проходила, та місцеві мешканці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Опублікуав знімки на своїй сторінці у Facebook Василь Корець.
"Історичні фото Люб'язя (1929р.). Фото з альбомів Romek Pawluk та Віктор Літевчук. Можливо, хтось навіть ще впізнає родичів", - написав Корець. На фото зафіксовані пейзажі села, вузькоколійка, яка тоді тут проходила, та місцеві мешканці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинське село на ретрофотографіях
Сьогодні, 05:26
Розповіли, скільки грошей може принести легалізація «євроблях»
Сьогодні, 04:19
Лучан запрошують на перегляд фільму про політв'язня Сенцова
Сьогодні, 03:43
У Луцьку засмітили зелену зону. ФОТО
Сьогодні, 01:13