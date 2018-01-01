Волинське село на ретрофотографіях





Опублікуав знімки на своїй сторінці у Facebook Василь Корець.



"Історичні фото Люб'язя (1929р.). Фото з альбомів Romek Pawluk та Віктор Літевчук. Можливо, хтось навіть ще впізнає родичів", - написав Корець. На фото зафіксовані пейзажі села, вузькоколійка, яка тоді тут проходила, та місцеві мешканці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережу виклали майже 90-річні світлини волинського села Люб'язь, що у Любешівському районі.Опублікуав знімки на своїй сторінці у Facebook"Історичні фото Люб'язя (1929р.). Фото з альбомів Romek Pawluk та Віктор Літевчук. Можливо, хтось навіть ще впізнає родичів", - написав Корець. На фото зафіксовані пейзажі села, вузькоколійка, яка тоді тут проходила, та місцеві мешканці.

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