Розповіли, скільки грошей може принести легалізація «євроблях»





Про це йдеться на сайті



Автопарк іноземців на українських дорогах за неофіційною інформацією наближається до трьох мільйонів одиниць. За даними Державної фіскальної служби ця цифра вдесятеро менша. Однак дуже мала кількість з них хоче легалізуватися - і це вкрай дратує сумлінних платників податків. Тому держава хоче їх карати штрафами.



До того, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна запропонувала компромісний, з її точки зору, варіант, що має задовільнити всіх: і державу, і євроводіїв. Найбільшою проблемою стає шалено високий акциз, який не планують прибирати, однак пообіцяли знизити.



"Фраза "доступно" - це означає недорого. А вже згідно цієї таблиці автомобіль, що має 15 років - це вже дійсно дорого", - розповідає керівник громадського об’єднання "Євросила" Олег Ярошевич. За його словами, проект Южаніної стане ідеальною картинкою для держави, яку вона із фахівцями вирахувала для того, щоб наповнити бюджет і щоб це було добре для українця.



Насправді ж, за легалізацію автомобілів на єврономерах доведеться заплатити чималу суму. За новими правилами розмитнення акциз складає левову частину легалізації. Також сюди додаються ще ПДВ, відрахування у пенсійний фонд і ввізне мито. Чим старіший автомобіль, тим більший буде акциз, а якщо автомобіль новий – більшим буде податок на додану вартість. Таким чином, сума розмитнення буде сягати 2500-3000 євро для усіх автомобілів, незалежно від віку.



"Я готовий заплатити до 1000 доларів. Тому що я розумію, що переплачувати немає за що. Просто за те, що у мене буде табличка з українськими номерами", - розповідає один із власників автомобіля на єврономерах.



"Десь заборонити їх на якомусь рівні вже неможливо. Точка неповернення вже пройшла. Продовжувати так само на них їздити вже теж неможливо. Робити якісь митні ставки вже теж неможливо", - розповідає ще один власник "євробляхи" Юрій.



Ще більших штрафів отримають таксисти на єврономерах та транзитерів, які начебто заїхали на три місяці, а насправді їздять на нерозмитнених автівках по Україні постійно.



У цьому протистоянні жодна сторона програвати наміру не має. Одні хочуть, щоб їм все пробачили, а інші – отримати до бюджету якомога більше коштів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У разі прийняття пропонованого варіанту законопроекту, за розмитнення автомобілів з Європи українцям доведеться гарнатовано сплатити 2500-3000 євро, незалежно від віку машини.Про це йдеться на сайті ТСН.ua. Автопарк іноземців на українських дорогах за неофіційною інформацією наближається до трьох мільйонів одиниць. За даними Державної фіскальної служби ця цифра вдесятеро менша. Однак дуже мала кількість з них хоче легалізуватися - і це вкрай дратує сумлінних платників податків. Тому держава хоче їх карати штрафами.До того, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політикизапропонувала компромісний, з її точки зору, варіант, що має задовільнити всіх: і державу, і євроводіїв. Найбільшою проблемою стає шалено високий акциз, який не планують прибирати, однак пообіцяли знизити."Фраза "доступно" - це означає недорого. А вже згідно цієї таблиці автомобіль, що має 15 років - це вже дійсно дорого", - розповідає керівник громадського об’єднання "Євросила". За його словами, проект Южаніної стане ідеальною картинкою для держави, яку вона із фахівцями вирахувала для того, щоб наповнити бюджет і щоб це було добре для українця.Насправді ж, за легалізацію автомобілів на єврономерах доведеться заплатити чималу суму. За новими правилами розмитнення акциз складає левову частину легалізації. Також сюди додаються ще ПДВ, відрахування у пенсійний фонд і ввізне мито. Чим старіший автомобіль, тим більший буде акциз, а якщо автомобіль новий – більшим буде податок на додану вартість. Таким чином, сума розмитнення буде сягати 2500-3000 євро для усіх автомобілів, незалежно від віку."Я готовий заплатити до 1000 доларів. Тому що я розумію, що переплачувати немає за що. Просто за те, що у мене буде табличка з українськими номерами", - розповідає один із власників автомобіля на єврономерах."Десь заборонити їх на якомусь рівні вже неможливо. Точка неповернення вже пройшла. Продовжувати так само на них їздити вже теж неможливо. Робити якісь митні ставки вже теж неможливо", - розповідає ще один власник "євробляхи"Ще більших штрафів отримають таксисти на єврономерах та транзитерів, які начебто заїхали на три місяці, а насправді їздять на нерозмитнених автівках по Україні постійно.У цьому протистоянні жодна сторона програвати наміру не має. Одні хочуть, щоб їм все пробачили, а інші – отримати до бюджету якомога більше коштів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію