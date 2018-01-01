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Палац в Жидичині на столітньому фото

Палац в Жидичині на столітньому фото
У мережі Інтернет вдалось натрапити на раритетне фото палацу в містечку Жидичині над Стиром.

Відомо, що це була резиденція збудована в неокласичному стилі для греко-католицьких єпископів Луцької діє цезії. Не відомо, хто саме з єпископів є її фундатором.

До зведення палацу, в Жидичині в 1703 році на кошти холмського греко-католицького єпископа Йосипа Левицького на місці колишнього дерев’яного монастиря почали споруджувати кам’яний. Будівництво святині тривало аж до кінця ХІХ століття.

Мандрівник та дослідник Мечислав Орлович вважав, що будівля палацу митрополитів, ще так його називали, була зведена в 1723 році.

На жаль, не відомо, хто саме був архітектором палацу, проте за версією дослідників ним міг бути хтось із відомих архітекторів міста Львова чи Кам’янця-Подільського.

Палац митрополитів в Жидичині став резиденцією вищої духовної ієрархії різних конфесій. Часто високе духовенство, за свідченням старих документів, навіть віддавало перевагу Жидичину перед Луцьком. Волинські митрополити та єпископи проводили тут багато часу. Саме в жидичинській резиденції вирішували церковні і державні справи.

Опікунами монастиря у різні часи були князівські роди Гольшанських, Острозьких та Любартовичів. В той час в Жидичині також діяла духовна семінарія.

Сьогодні Жидичин — це село, центр Ківерцівського району Волинської області.

Знайдені фото відносяться до початку ХХ століття, вони були зроблені перед кінцем Першої світової війни.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Палац в Жидичині, фото до 1918 року
Палац в Жидичині, фото до 1918 року
Жидичин, 1914-1918 рр.
Жидичин, 1914-1918 рр.
Жидичин, 1914-1918 рр.
Жидичин, 1914-1918 рр.
Жидичин, 1914-1918 рр.
Жидичин, 1914-1918 рр.
Жидичин, 1914-1918 рр.
Жидичин, 1914-1918 рр.
Інтер'єр храму в Жидичині, 1914-1918 рр.
Інтер'єр храму в Жидичині, 1914-1918 рр.

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Теги: ретро фото, Жидичин, Волинь, історія
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