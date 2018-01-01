Палац в Жидичині на столітньому фото

Палац в Жидичині, фото до 1918 року

Інтер'єр храму в Жидичині, 1914-1918 рр.

У мережі Інтернет вдалось натрапити на раритетне фото палацу в містечку Жидичині над Стиром.Відомо, що це була резиденція збудована в неокласичному стилі для греко-католицьких єпископів Луцької діє цезії. Не відомо, хто саме з єпископів є її фундатором.До зведення палацу, в Жидичині в 1703 році на кошти холмського греко-католицького єпископана місці колишнього дерев’яного монастиря почали споруджувати кам’яний. Будівництво святині тривало аж до кінця ХІХ століття.Мандрівник та дослідниквважав, що будівля палацу митрополитів, ще так його називали, була зведена в 1723 році.На жаль, не відомо, хто саме був архітектором палацу, проте за версією дослідників ним міг бути хтось із відомих архітекторів міста Львова чи Кам’янця-Подільського.Палац митрополитів в Жидичині став резиденцією вищої духовної ієрархії різних конфесій. Часто високе духовенство, за свідченням старих документів, навіть віддавало перевагу Жидичину перед Луцьком. Волинські митрополити та єпископи проводили тут багато часу. Саме в жидичинській резиденції вирішували церковні і державні справи.Опікунами монастиря у різні часи були князівські роди Гольшанських, Острозьких та Любартовичів. В той час в Жидичині також діяла духовна семінарія.Сьогодні Жидичин — це село, центр Ківерцівського району Волинської області.Знайдені фото відносяться до початку ХХ століття, вони були зроблені перед кінцем Першої світової війни.Текст: