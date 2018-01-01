У Києві спіймали шахрая, який ошукав дівчат на Волині та переховувався від поліції. ФОТО
Сьогодні, 08:46
У Києві, на орендованій квартирі відшукали «шлюбного афериста Олександра Бурлака, який раніше втік з-під варти.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Київській області.
Нагадаємо, чоловіка звинувачують у шахрайстві на Волині. Він знайомився з жінками та ошукував їх. Сума завданих збитків лише одній жінці становить 60 тисяч доларів.
У травні 2018 року чоловіка спіймали та судили. Але йому допомогли втекти з-під варти.
На його пошуки залучили всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони. Втікача затримали на Троєщині: там він на добу орендував квтартиру.
Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальні провадження, фігурантом яких є затриманий, за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Окрім того, тепер зловмиснику доведеться відповідати ще й за втечу з-під варти: кримінальне провадження розпочате за ст. 393 ККУ.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Київській області.
Нагадаємо, чоловіка звинувачують у шахрайстві на Волині. Він знайомився з жінками та ошукував їх. Сума завданих збитків лише одній жінці становить 60 тисяч доларів.
У травні 2018 року чоловіка спіймали та судили. Але йому допомогли втекти з-під варти.
На його пошуки залучили всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони. Втікача затримали на Троєщині: там він на добу орендував квтартиру.
Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальні провадження, фігурантом яких є затриманий, за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Окрім того, тепер зловмиснику доведеться відповідати ще й за втечу з-під варти: кримінальне провадження розпочате за ст. 393 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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