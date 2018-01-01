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У Києві спіймали шахрая, який ошукав дівчат на Волині та переховувався від поліції. ФОТО

У Києві спіймали шахрая, який ошукав дівчат на Волині та переховувався від поліції. ФОТО
У Києві, на орендованій квартирі відшукали «шлюбного афериста Олександра Бурлака, який раніше втік з-під варти.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Київській області.

Нагадаємо, чоловіка звинувачують у шахрайстві на Волині. Він знайомився з жінками та ошукував їх. Сума завданих збитків лише одній жінці становить 60 тисяч доларів.

У травні 2018 року чоловіка спіймали та судили. Але йому допомогли втекти з-під варти.

На його пошуки залучили всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони. Втікача затримали на Троєщині: там він на добу орендував квтартиру.

Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальні провадження, фігурантом яких є затриманий, за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Окрім того, тепер зловмиснику доведеться відповідати ще й за втечу з-під варти: кримінальне провадження розпочате за ст. 393 ККУ.
У Києві спіймали шахрая, який ошукав дівчат на Волині та переховувався від поліції. ФОТО

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Теги: розшук, шахрай, Луцьк, Волинь, Київ, втеча, поліція
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