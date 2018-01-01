У Києві спіймали шахрая, який ошукав дівчат на Волині та переховувався від поліції. ФОТО





Про це повідомили у



Нагадаємо, чоловіка звинувачують у шахрайстві на Волині. Він знайомився з жінками та ошукував їх. Сума завданих збитків лише одній жінці становить 60 тисяч доларів.



У травні 2018 року чоловіка спіймали та судили. Але йому допомогли втекти з-під варти.



На його пошуки залучили всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони. Втікача затримали на Троєщині: там він на добу орендував квтартиру.



Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальні провадження, фігурантом яких є затриманий, за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.



Окрім того, тепер зловмиснику доведеться відповідати ще й за втечу з-під варти: кримінальне провадження розпочате за ст. 393 ККУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві, на орендованій квартирі відшукали «шлюбного афериста Олександра Бурлака, який раніше втік з-під варти.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Київській області.Нагадаємо, чоловіка. Він. Сума завданих збитків лише одній жінці становить 60 тисяч доларів.У травні 2018 року чоловіка спіймали та судили. Але йому допомогли втекти з-під варти.На його пошуки залучили всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони. Втікача затримали на Троєщині: там він на добу орендував квтартиру.Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальні провадження, фігурантом яких є затриманий, за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.Окрім того, тепер зловмиснику доведеться відповідати ще й за втечу з-під варти: кримінальне провадження розпочате за ст. 393 ККУ.

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