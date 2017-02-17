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У Луцьку за 10 мільйонів гривень відремонтують перехрестя

У Луцьку за 10 мільйонів гривень відремонтують перехрестя
У Луцьку планують відремонтувати перехрестя вулиці Дубнівської з вулицею Карпенка-Карого.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

На перехресті хочуть відремонтувати дорогу, облаштувати зливову каналізацію, тротуари, нанести розмітку та поставити дорожні знаки.

Загалом на всі роботи витратять 10 074 800 гривень.

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Теги: ремонт, дороги, перехрестя, Луцьк
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Коментарі 1
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Ну да, на такому горбі лівньовка - супер необхідна річ. Пофіг шо вся вода стікає під ЖД міст і там стоїть озером - ми закопаємо в перехрестя гроші.

Прохання до журналістів - а можна якось побачити умови тендеру? Дуже цікаво чи збирається міська влада нарешті вирішити питання із розміткою і знаками, щоб прямо не 1 полоса вела (на якій постійні пробки)?!
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