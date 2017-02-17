У Луцьку за 10 мільйонів гривень відремонтують перехрестя





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



На перехресті хочуть відремонтувати дорогу, облаштувати зливову каналізацію, тротуари, нанести розмітку та поставити дорожні знаки.



Загалом на всі роботи витратять 10 074 800 гривень.



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