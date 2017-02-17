У Луцьку за 10 мільйонів гривень відремонтують перехрестя
Сьогодні, 09:34
У Луцьку планують відремонтувати перехрестя вулиці Дубнівської з вулицею Карпенка-Карого.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
На перехресті хочуть відремонтувати дорогу, облаштувати зливову каналізацію, тротуари, нанести розмітку та поставити дорожні знаки.
Загалом на всі роботи витратять 10 074 800 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
На перехресті хочуть відремонтувати дорогу, облаштувати зливову каналізацію, тротуари, нанести розмітку та поставити дорожні знаки.
Загалом на всі роботи витратять 10 074 800 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Останні новини
На Волині за тиждень – 20 пожеж
Сьогодні, 09:44
У «ПортCity» – тиждень переваг*
Сьогодні, 09:36
У Луцьку за 10 мільйонів гривень відремонтують перехрестя
Сьогодні, 09:34
Волинське сало – найдешевше в Україні
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 25 червня
Сьогодні, 09:20
Прохання до журналістів - а можна якось побачити умови тендеру? Дуже цікаво чи збирається міська влада нарешті вирішити питання із розміткою і знаками, щоб прямо не 1 полоса вела (на якій постійні пробки)?!