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На Волині за тиждень – 20 пожеж

На Волині за тиждень – 20 пожеж
На Волині за тиждень (з 18 по 24 червня) рятувальники ліквідували 20 пожеж.

Так, було здійснено 29 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, з яких 14 – на ліквідацію наслідків негоди, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 49 боєприпасів часів минулих воєн, виявлених в Турійському, Ковельському, Луцькому, Старовижівському та Маневицькому районах.




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Теги: пожежа, Волинь
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