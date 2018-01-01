На Волині за тиждень – 20 пожеж
Сьогодні, 09:44
На Волині за тиждень (з 18 по 24 червня) рятувальники ліквідували 20 пожеж.
Так, було здійснено 29 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, з яких 14 – на ліквідацію наслідків негоди, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 49 боєприпасів часів минулих воєн, виявлених в Турійському, Ковельському, Луцькому, Старовижівському та Маневицькому районах.
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Так, було здійснено 29 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, з яких 14 – на ліквідацію наслідків негоди, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 49 боєприпасів часів минулих воєн, виявлених в Турійському, Ковельському, Луцькому, Старовижівському та Маневицькому районах.
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