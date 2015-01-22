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Луцьк, Ковель та Дубно часів Другої світової війни. ФОТО

Луцьк, Ковель та Дубно часів Другої світової війни. ФОТО
На світовому аукціоні eBay дуже часто продають цікаві та раритетні речі, пов’язані з Луцьком. Цього разу вдалось натрапити на аматорські світлини часів Другої світової війни, зроблені біля міст Луцька, Ковеля та Дубно.

Можливо, фото були зроблені в перші дні війни. На сьогодні їх автор та точні локації невідомі. Усі зображення зберігались на фотоплівках і лише недавно були оцифровані та виставлені на аукціон.

До слова, в роки Другої світової війни загинуло 360 радянських фотографів і журналістів. Число з німецької сторони невідоме досі. Воюючи фотоапаратом або кінокамерою, фотографи по обидва боки барикад разом із солдатами билися за перемогу своїх армій. Фото в пресі були покликані підтримувати бойовий дух громадян та залякати противника. Задача була дуже небезпечна.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Ковель, 1941-1945.
Ковель, 1941-1945.
Ковель, 1941-1945.
Ковель, 1941-1945.
Ковель, 1941-1945.
Ковель, 1941-1945.
Дубно, 1941-1945.
Дубно, 1941-1945.
Дубно, 1941-1945.
Дубно, 1941-1945.
Дубно, 1941-1945.
Дубно, 1941-1945.
Дубно, 1941-1945.
Дубно, 1941-1945.
Поблизу Луцьку. 1941-1945
Поблизу Луцьку. 1941-1945
Поблизу Луцьку. 1941-1945
Поблизу Луцьку. 1941-1945

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Теги: ретро фото, історія, Волинь, Луцьк, Дубно, Ковель
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А що, родовий відмінок вже скасували ? (поблизу Луцька)...
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