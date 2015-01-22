Луцьк, Ковель та Дубно часів Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 10:16
На світовому аукціоні eBay дуже часто продають цікаві та раритетні речі, пов’язані з Луцьком. Цього разу вдалось натрапити на аматорські світлини часів Другої світової війни, зроблені біля міст Луцька, Ковеля та Дубно.
Можливо, фото були зроблені в перші дні війни. На сьогодні їх автор та точні локації невідомі. Усі зображення зберігались на фотоплівках і лише недавно були оцифровані та виставлені на аукціон.
До слова, в роки Другої світової війни загинуло 360 радянських фотографів і журналістів. Число з німецької сторони невідоме досі. Воюючи фотоапаратом або кінокамерою, фотографи по обидва боки барикад разом із солдатами билися за перемогу своїх армій. Фото в пресі були покликані підтримувати бойовий дух громадян та залякати противника. Задача була дуже небезпечна.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
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Можливо, фото були зроблені в перші дні війни. На сьогодні їх автор та точні локації невідомі. Усі зображення зберігались на фотоплівках і лише недавно були оцифровані та виставлені на аукціон.
До слова, в роки Другої світової війни загинуло 360 радянських фотографів і журналістів. Число з німецької сторони невідоме досі. Воюючи фотоапаратом або кінокамерою, фотографи по обидва боки барикад разом із солдатами билися за перемогу своїх армій. Фото в пресі були покликані підтримувати бойовий дух громадян та залякати противника. Задача була дуже небезпечна.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
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Коментарі 1
А що, родовий відмінок вже скасували ? (поблизу Луцька)...
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