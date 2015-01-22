Луцьк, Ковель та Дубно часів Другої світової війни. ФОТО

Поблизу Луцьку. 1941-1945

Поблизу Луцьку. 1941-1945

На світовому аукціоні eBay дуже часто продають цікаві та раритетні речі, пов’язані з Луцьком. Цього разу вдалось натрапити на аматорські світлини часів Другої світової війни, зроблені біля міст Луцька, Ковеля та Дубно.Можливо, фото були зроблені в перші дні війни. На сьогодні їх автор та точні локації невідомі. Усі зображення зберігались на фотоплівках і лише недавно були оцифровані та виставлені на аукціон.До слова, в роки Другої світової війни загинуло 360 радянських фотографів і журналістів. Число з німецької сторони невідоме досі. Воюючи фотоапаратом або кінокамерою, фотографи по обидва боки барикад разом із солдатами билися за перемогу своїх армій. Фото в пресі були покликані підтримувати бойовий дух громадян та залякати противника. Задача була дуже небезпечна.Текст: