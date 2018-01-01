Температурні «гойдалки»: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні





Про це з посиланням на Укргідрометцентр інформує



У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях пройдуть дощі, температура вдень від 19 до 23 градусів, вночі 8-10 градусів.



На півночі і в центрі країни сонячно, повітря прогріється до 23 градусів тепла. На сході також без опадів, температура повітря вдень – від 23 до 26 градусів, вночі – від 11 до 25 градусів тепла.



В Одеській області очікується температура від 23 до 25 градусів тепла, в Миколаївській і Херсонській – від 25 до 27 градусів. В окупованому Криму буде 24-26 градусів тепла вдень, 12-14 градусів вночі.



Як розповідав директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, після різкого похолодання в Україну прийде 40-градусна спека. До кінця поточного тижня в Україні різко знизиться температура. Місцями денне зниження становитиме до 10-12 градусів, а вночі до 20. Разом з холодним фронтом, який пройде по країні із заходу на схід, прийдуть дощі і грози. Але така погода буде не дуже тривалою.



Офіційні та народні синоптики очікують "гойдалки" з температурою і опадами і радять звикати до цього. Очікується літо з дощами і рання осінь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок 25 червня, опади очікуються лише в західних областях України, а на більшій частині території - сонячна погода.Про це з посиланням на Укргідрометцентр інформує Сьогодні У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях пройдуть дощі, температура вдень від 19 до 23 градусів, вночі 8-10 градусів.На півночі і в центрі країни сонячно, повітря прогріється до 23 градусів тепла. На сході також без опадів, температура повітря вдень – від 23 до 26 градусів, вночі – від 11 до 25 градусів тепла.В Одеській області очікується температура від 23 до 25 градусів тепла, в Миколаївській і Херсонській – від 25 до 27 градусів. В окупованому Криму буде 24-26 градусів тепла вдень, 12-14 градусів вночі.Як розповідав директор Укргідрометцентру, після різкого похолодання в Україну прийде 40-градусна спека. До кінця поточного тижня в Україні різко знизиться температура. Місцями денне зниження становитиме до 10-12 градусів, а вночі до 20. Разом з холодним фронтом, який пройде по країні із заходу на схід, прийдуть дощі і грози. Але така погода буде не дуже тривалою.Офіційні та народні синоптики очікують "гойдалки" з температурою і опадами і радять звикати до цього. Очікується літо з дощами і рання осінь.

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