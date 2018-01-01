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У Луцьку перекриють рух транспорту вулицею Кравчука

У Луцьку перекриють рух транспорту вулицею Кравчука
У Луцьку буде зупинено рух транспорту вулицею Кравчука на ділянці від заїзду до житлового будинку №26 до перехрестя з вул. Воїнів-Інтернаціоналістів.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Зазначають, що дорогу перекриють у зв'язку з ремонтом теплової мережі.

Ремонт триватиме три дні: від 08:00 25 червня до 20:00 27 червня.

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Теги: рух, обмеження, транспорт
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