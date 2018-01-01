У Луцьку перекриють рух транспорту вулицею Кравчука
Сьогодні, 10:45
У Луцьку буде зупинено рух транспорту вулицею Кравчука на ділянці від заїзду до житлового будинку №26 до перехрестя з вул. Воїнів-Інтернаціоналістів.
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Зазначають, що дорогу перекриють у зв'язку з ремонтом теплової мережі.
Ремонт триватиме три дні: від 08:00 25 червня до 20:00 27 червня.
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Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Зазначають, що дорогу перекриють у зв'язку з ремонтом теплової мережі.
Ремонт триватиме три дні: від 08:00 25 червня до 20:00 27 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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