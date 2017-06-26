У Харкові застрелили подружжя і поранили дитину
Сьогодні, 11:03
У Харкові в квартирі виявили тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину.
При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку, - інформує ГуНП у Харківській області.
Вказану автівку було затримано біля станції метро Київська. В ній виявлено вогнепальну зброю.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку, - інформує ГуНП у Харківській області.
Вказану автівку було затримано біля станції метро Київська. В ній виявлено вогнепальну зброю.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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