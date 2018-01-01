Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко відвідав сім'ю волинського атовця Василя Шумика, який воював за Донецький аеропорт.Про це йдеться на офіційній сторінці голови ОДА у Facebook.«Я писав сестрі повідомлення з аеропорту в той час, як прощався з життям» - сорокарічний «кіборг» із 80-ої бригади Василь Шумик з острахом згадує, як боронив Донецький аеропорт. Чоловік перебував там у найгарячіші дні. Тричі контужений учасник бойових дій нині живе в рідному селі та має проблеми зі здоров'ям. Наразі він оберігає свою матір та потребує соціального захисту.«Він перші місяці тільки й говорив про своїх хлопців. Він добровільно пішов Україну захищати, і дякувати Господу Богу, що й вернувся. Я за нього молилася. Жодного дня моє серце не було спокійним», - розповіла Марія Шумик, матір атовця.Сама жінка – багатодітна. Вона виховала дочку та шестеро синів. А сьогодні вже має 15 внуків та 14 правнуків. Їй 78 років, а звання матері-героїні їй присвоїли два роки тому.«Тітка дуже добра, вона ще й до моєї мами ходить. Мамі моїй 83 роки, то тітка Марія ще й її доглядає», - розповіла сусідка жінкиВідвідати родину приїхав голова облдержадміністрації. Квіти та вдячність за виховання Героя розчулила Марію Шумик до сліз.«Я щаслива перед людьми і Богом, що маю таких діточок. І щаслива, що приїхали такі почесні гості. Мені в районі завжди допомагають, дуже добрі нині люди кругом», - каже жінка.Родину забезпечують і матеріальною допомогою, і дровами, і твердим паливом. А після знайомства Олександра Савченка з Василем Шумиком голова ОДА на особистий контроль взяв здоров'я та благополуччя учасника бойових дій.«Не можна бути байдужими, бо багато чого в житті вирішує взаємопідтримка, а гуртом легше впоратися із негараздами. Тобою пишається все село, твої рідні та твій син. Ти маєш мені пообіцяти, що вилікуєшся, - сказав Олександр Ілліч.У понеділок, 25 червня 2018 року «кіборга» привезли до Луцька, аби його обстежили лікарі.Разом з тим, обласна адміністрація прискорює процес виправлення помилок у військових документах, допущених службовцями військової частини, що необхідно для оформлення гарантованих державою пільг Герою. Зокрема, в деяких з них замість прізвища «Шумик» писали помилково «Шумік».Також голова ОДА Олександр Савченко висловив щиру подяку колективу газети «Волинь-нова» за порушення проблеми благополуччя та долі Героїв України та закликав усіх не бути осторонь.«Мої двері завжди відчинені. Я закликаю кожного, хто потребує – звертатися за допомогою, адже найважливіше в нашому житті – це люди», - резюмував Олександр Савченко.