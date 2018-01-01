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Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО

Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко відвідав сім'ю волинського атовця Василя Шумика, який воював за Донецький аеропорт.

Про це йдеться на офіційній сторінці голови ОДА у Facebook.

«Я писав сестрі повідомлення з аеропорту в той час, як прощався з життям» - сорокарічний «кіборг» із 80-ої бригади Василь Шумик з острахом згадує, як боронив Донецький аеропорт. Чоловік перебував там у найгарячіші дні. Тричі контужений учасник бойових дій нині живе в рідному селі та має проблеми зі здоров'ям. Наразі він оберігає свою матір та потребує соціального захисту.

«Він перші місяці тільки й говорив про своїх хлопців. Він добровільно пішов Україну захищати, і дякувати Господу Богу, що й вернувся. Я за нього молилася. Жодного дня моє серце не було спокійним», - розповіла Марія Шумик, матір атовця.

Сама жінка – багатодітна. Вона виховала дочку та шестеро синів. А сьогодні вже має 15 внуків та 14 правнуків. Їй 78 років, а звання матері-героїні їй присвоїли два роки тому.

«Тітка дуже добра, вона ще й до моєї мами ходить. Мамі моїй 83 роки, то тітка Марія ще й її доглядає», - розповіла сусідка жінки Ірина Сергійчук.

Відвідати родину приїхав голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Квіти та вдячність за виховання Героя розчулила Марію Шумик до сліз.

«Я щаслива перед людьми і Богом, що маю таких діточок. І щаслива, що приїхали такі почесні гості. Мені в районі завжди допомагають, дуже добрі нині люди кругом», - каже жінка.

Родину забезпечують і матеріальною допомогою, і дровами, і твердим паливом. А після знайомства Олександра Савченка з Василем Шумиком голова ОДА на особистий контроль взяв здоров'я та благополуччя учасника бойових дій.

«Не можна бути байдужими, бо багато чого в житті вирішує взаємопідтримка, а гуртом легше впоратися із негараздами. Тобою пишається все село, твої рідні та твій син. Ти маєш мені пообіцяти, що вилікуєшся, - сказав Олександр Ілліч.

У понеділок, 25 червня 2018 року «кіборга» привезли до Луцька, аби його обстежили лікарі.

Разом з тим, обласна адміністрація прискорює процес виправлення помилок у військових документах, допущених службовцями військової частини, що необхідно для оформлення гарантованих державою пільг Герою. Зокрема, в деяких з них замість прізвища «Шумик» писали помилково «Шумік».

Також голова ОДА Олександр Савченко висловив щиру подяку колективу газети «Волинь-нова» за порушення проблеми благополуччя та долі Героїв України та закликав усіх не бути осторонь.

«Мої двері завжди відчинені. Я закликаю кожного, хто потребує – звертатися за допомогою, адже найважливіше в нашому житті – це люди», - резюмував Олександр Савченко.
Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО

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Теги: Савченко, Шумик, атовець, кіборг, Волинь
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Коментарі 1
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Все понятно, все зафиксировали. Благодарим за информацию. Ждите в гости.
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