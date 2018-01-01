Алкоголь додає надуманої хоробрості, - волинський водолаз
Сьогодні, 11:20
Водолаз Світязької рятувальної станції Сергій Міліщук каже, що люди дуже часто переоцінюють свої можливості, відпочиваючи на водоймах.
Про це пише Район.Шацьк.
За словами Сергія Міліщука, люди необачно ставляться до власної безпеки через самовпевненість.
"Люди дуже часто переоцінюють свої можливості. А ще важливо знати, що спиртне додає лише надуманої і необґрунтованої хоробрості, але ніколи не надає сили. А діти – то зазвичай проблема недогляду батьків. Хочеться, щоб відпочивальники не забували звичайні правила безпеки поведінки на воді, вони прості, але можуть зберегти життя", - відзначив водолаз.
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Про це пише Район.Шацьк.
За словами Сергія Міліщука, люди необачно ставляться до власної безпеки через самовпевненість.
"Люди дуже часто переоцінюють свої можливості. А ще важливо знати, що спиртне додає лише надуманої і необґрунтованої хоробрості, але ніколи не надає сили. А діти – то зазвичай проблема недогляду батьків. Хочеться, щоб відпочивальники не забували звичайні правила безпеки поведінки на воді, вони прості, але можуть зберегти життя", - відзначив водолаз.
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