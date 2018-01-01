Алкоголь додає надуманої хоробрості, - волинський водолаз

Сергій Міліщук каже, що люди дуже часто переоцінюють свої можливості, відпочиваючи на водоймах.



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За словами Сергія Міліщука, люди необачно ставляться до власної безпеки через самовпевненість.



"Люди дуже часто переоцінюють свої можливості. А ще важливо знати, що спиртне додає лише надуманої і необґрунтованої хоробрості, але ніколи не надає сили. А діти – то зазвичай проблема недогляду батьків. Хочеться, щоб відпочивальники не забували звичайні правила безпеки поведінки на воді, вони прості, але можуть зберегти життя", - відзначив водолаз.

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