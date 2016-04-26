У Луцьку просять прибрати болото з проспекту Соборності, яке намило зливою

У Луцьку скаржаться на бруд, який залишився після великої зливи 18 червня, на дорогах проспекту Соборності.Відповідне повідомлення розмістивна платформі "Відкрите місто".Нагадаємо, у понеділок, 18 червня,та в інших місцях був потоп.За словами чоловіка, минуло уже шість днів, а комунальні служби досі не поприбирали бруд з дороги."У суботу пройшов дощик, цей бруд розкис і знову стало болото. Прошу комунальні служби запустити підмітальні машини та двірників, щоб нарешті поприбирали проїжджу частину та тротуари, як поблизу магазин Салют, так і на протилежній стороні проспекту", - пише Василь.Чоловік вважає, що також необхідно підняти решітки зливової каналізації і прочистити колектори."Тому що під час потопу прості люди (не комунальники) піднімали забиті сміттям решітки, щоб вода почала збігати у каналізацію. Тому там тепер теж є багато сміття", - йдеться у повідомленні.