У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності
Сьогодні, 11:30
У Луцьку скаржаться на бруд, який залишився після великої зливи 18 червня, на дорогах проспекту Соборності.
Відповідне повідомлення розмістив Василь Романюк на платформі "Відкрите місто".
Нагадаємо, у понеділок, 18 червня, в Луцьку пройшла сильна злива, на проспекті Соборності та в інших місцях був потоп.
За словами чоловіка, минуло уже шість днів, а комунальні служби досі не поприбирали бруд з дороги.
"У суботу пройшов дощик, цей бруд розкис і знову стало болото. Прошу комунальні служби запустити підмітальні машини та двірників, щоб нарешті поприбирали проїжджу частину та тротуари, як поблизу магазин Салют, так і на протилежній стороні проспекту", - пише Василь.
Чоловік вважає, що також необхідно підняти решітки зливової каналізації і прочистити колектори.
"Тому що під час потопу прості люди (не комунальники) піднімали забиті сміттям решітки, щоб вода почала збігати у каналізацію. Тому там тепер теж є багато сміття", - йдеться у повідомленні.
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Відповідне повідомлення розмістив Василь Романюк на платформі "Відкрите місто".
Нагадаємо, у понеділок, 18 червня, в Луцьку пройшла сильна злива, на проспекті Соборності та в інших місцях був потоп.
За словами чоловіка, минуло уже шість днів, а комунальні служби досі не поприбирали бруд з дороги.
"У суботу пройшов дощик, цей бруд розкис і знову стало болото. Прошу комунальні служби запустити підмітальні машини та двірників, щоб нарешті поприбирали проїжджу частину та тротуари, як поблизу магазин Салют, так і на протилежній стороні проспекту", - пише Василь.
Чоловік вважає, що також необхідно підняти решітки зливової каналізації і прочистити колектори.
"Тому що під час потопу прості люди (не комунальники) піднімали забиті сміттям решітки, щоб вода почала збігати у каналізацію. Тому там тепер теж є багато сміття", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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