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У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності

У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності
У Луцьку скаржаться на бруд, який залишився після великої зливи 18 червня, на дорогах проспекту Соборності.

Відповідне повідомлення розмістив Василь Романюк на платформі "Відкрите місто".

Нагадаємо, у понеділок, 18 червня, в Луцьку пройшла сильна злива, на проспекті Соборності та в інших місцях був потоп.

За словами чоловіка, минуло уже шість днів, а комунальні служби досі не поприбирали бруд з дороги.

"У суботу пройшов дощик, цей бруд розкис і знову стало болото. Прошу комунальні служби запустити підмітальні машини та двірників, щоб нарешті поприбирали проїжджу частину та тротуари, як поблизу магазин Салют, так і на протилежній стороні проспекту", - пише Василь.

Чоловік вважає, що також необхідно підняти решітки зливової каналізації і прочистити колектори.

"Тому що під час потопу прості люди (не комунальники) піднімали забиті сміттям решітки, щоб вода почала збігати у каналізацію. Тому там тепер теж є багато сміття", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності
У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності
У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності
У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності
У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності
У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності
У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності
У Луцьку просять прибрати залишене після зливи болото з проспекту Соборності

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Теги: комуналка, злива, прибирання, бруд
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