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Відомо, де замість «Опери» відкриють новий заклад

Відомо, де замість «Опери» відкриють новий заклад
Популярний нічний клуб Луцька Opera Dance Club закривають, натомість заклад, який відкриють замість нього, буде на території Старого міста.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів власник Opera Dance Club, відомий ресторатор Роман Хорзов.

За його словами, «Опери» більше не буде. Натомість буде зовсім інший проект і в зовсім іншому місці – на території Старого міста. Де саме, Хорзов пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що закриття нічного клубу 27 червня відзначать концертом Макса Барських, а у вересні обіцяють відкрити заклад Mojo Hall.

Нагадаємо, відомий бізнесмен та ресторатор Роман Хорзов поділиться з лучанами досвідом створення успішних стартапів.

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Теги: Опера, Роман Хорзов, заклади
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Коментарі 2
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З яких це пір Ковельська біля моста майже стало Старим містом?)
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А де має бути на Ковельській? Адреса? Я там живу. Нафіга він мені там всрався той неспокій.
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