Відомо, де замість «Опери» відкриють новий заклад
Сьогодні, 11:42
Популярний нічний клуб Луцька Opera Dance Club закривають, натомість заклад, який відкриють замість нього, буде на території Старого міста.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів власник Opera Dance Club, відомий ресторатор Роман Хорзов.
За його словами, «Опери» більше не буде. Натомість буде зовсім інший проект і в зовсім іншому місці – на території Старого міста. Де саме, Хорзов пообіцяв повідомити згодом.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що закриття нічного клубу 27 червня відзначать концертом Макса Барських, а у вересні обіцяють відкрити заклад Mojo Hall.
Нагадаємо, відомий бізнесмен та ресторатор Роман Хорзов поділиться з лучанами досвідом створення успішних стартапів.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів власник Opera Dance Club, відомий ресторатор Роман Хорзов.
За його словами, «Опери» більше не буде. Натомість буде зовсім інший проект і в зовсім іншому місці – на території Старого міста. Де саме, Хорзов пообіцяв повідомити згодом.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що закриття нічного клубу 27 червня відзначать концертом Макса Барських, а у вересні обіцяють відкрити заклад Mojo Hall.
Нагадаємо, відомий бізнесмен та ресторатор Роман Хорзов поділиться з лучанами досвідом створення успішних стартапів.
Передрук заборонений
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
З яких це пір Ковельська біля моста майже стало Старим містом?)
А де має бути на Ковельській? Адреса? Я там живу. Нафіга він мені там всрався той неспокій.
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