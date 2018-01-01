На «Ягодині» затримали контрабанду медалей і монет
Сьогодні, 11:41
Волинські митники на посту "Ягодин" вилучили у громадянина колекцію медалей і монет.
Громадянин України, слідуючи до Республіки Польща через пункт пропуску "Ягодин" як пасажир, приховав від контролю колекцію медалей та монет, - інформує Волинська митниця ДФС.
Волинські митники виявили їх під час повного огляду у причепі автомобіля.
Колекція містить 7 медалей (серед яких - «За бойові заслуги», «За перемогу над Японією», «Трудова слава», «Гергіївський хрест 4 ступеня»), пряжку від ременя, значки і монети з XIX століття.
Нині вона тимчасово вилучена для проведення експертизи щодо її культурної та історичної цінності.
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Громадянин України, слідуючи до Республіки Польща через пункт пропуску "Ягодин" як пасажир, приховав від контролю колекцію медалей та монет, - інформує Волинська митниця ДФС.
Волинські митники виявили їх під час повного огляду у причепі автомобіля.
Колекція містить 7 медалей (серед яких - «За бойові заслуги», «За перемогу над Японією», «Трудова слава», «Гергіївський хрест 4 ступеня»), пряжку від ременя, значки і монети з XIX століття.
Нині вона тимчасово вилучена для проведення експертизи щодо її культурної та історичної цінності.
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