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На «Ягодині» затримали контрабанду медалей і монет

На «Ягодині» затримали контрабанду медалей і монет
Волинські митники на посту "Ягодин" вилучили у громадянина колекцію медалей і монет.

Громадянин України, слідуючи до Республіки Польща через пункт пропуску "Ягодин" як пасажир, приховав від контролю колекцію медалей та монет, - інформує Волинська митниця ДФС.

Волинські митники виявили їх під час повного огляду у причепі автомобіля.

Колекція містить 7 медалей (серед яких - «За бойові заслуги», «За перемогу над Японією», «Трудова слава», «Гергіївський хрест 4 ступеня»), пряжку від ременя, значки і монети з XIX століття.

Нині вона тимчасово вилучена для проведення експертизи щодо її культурної та історичної цінності.





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Теги: Ягодин, контрабанда, медалі
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