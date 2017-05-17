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У лучанина поліцейські вилучили марихуану

У лучанина поліцейські вилучили марихуану
У Луцьку поліцейські вилучили марихуану.

Так, у п’ятницю, 22 червня, пізно ввечері під час патрулювання поліцейські виявили по вулиці 8-Березня у 30-річного лучанина паперовий згорток з марихуаною, - інформує ГУНП у Волинській області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Виявлене вилучили та направили на дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.





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Теги: марихуана, Луцьк
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