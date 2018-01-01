У луцькому «Промені» покажуть популярну британську виставу*
Сьогодні, 12:10
Цього тижня, 27 червня о 19:30, в рамках проекту Theatre HD у кінотеатрі Multiplex відбудеться показ спектакль британського театру – «Привиди».
Життя фрау Елене Алвінг проходить в тіні фігури її давно померлого чоловіка – добродія та благодійника для оточуючих, п'яниці і розпусника для власної дружини.
До приїзду свого дорослого сина Освальда, котрий осягає премудрості професії живописця в Парижі, Елене вирішує розлучитись із докучливими примарами минулого і розкрити синові очі на справжню сутність його батька, допоки не з'ясовується, що Освальду і самому вже доводиться жити з важким спадком його минулих гріхів.
Гучна постановка за участі акторки Леслі Менвілл викликала фурор в театрі «Алмейда», на неї неможливо було дістати квитки. Пізніше вистава переїхала в театр «Трафалгар Студіос», де її показ довелося продовжувати на вимогу публіки.
Квитки на показ можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Життя фрау Елене Алвінг проходить в тіні фігури її давно померлого чоловіка – добродія та благодійника для оточуючих, п'яниці і розпусника для власної дружини.
До приїзду свого дорослого сина Освальда, котрий осягає премудрості професії живописця в Парижі, Елене вирішує розлучитись із докучливими примарами минулого і розкрити синові очі на справжню сутність його батька, допоки не з'ясовується, що Освальду і самому вже доводиться жити з важким спадком його минулих гріхів.
Гучна постановка за участі акторки Леслі Менвілл викликала фурор в театрі «Алмейда», на неї неможливо було дістати квитки. Пізніше вистава переїхала в театр «Трафалгар Студіос», де її показ довелося продовжувати на вимогу публіки.
Квитки на показ можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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