У луцькому «Промені» покажуть популярну британську виставу*

Цього тижня, 27 червня о 19:30, в рамках проекту Theatre HD у кінотеатрі Multiplex відбудеться показ спектакль британського театру – «Привиди».Життя фрау Елене Алвінг проходить в тіні фігури її давно померлого чоловіка – добродія та благодійника для оточуючих, п'яниці і розпусника для власної дружини.До приїзду свого дорослого сина Освальда, котрий осягає премудрості професії живописця в Парижі, Елене вирішує розлучитись із докучливими примарами минулого і розкрити синові очі на справжню сутність його батька, допоки не з'ясовується, що Освальду і самому вже доводиться жити з важким спадком його минулих гріхів.Гучна постановка за участі акторки Леслі Менвілл викликала фурор в театрі «Алмейда», на неї неможливо було дістати квитки. Пізніше вистава переїхала в театр «Трафалгар Студіос», де її показ довелося продовжувати на вимогу публіки.