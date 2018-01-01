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У луцькому «Промені» покажуть популярну британську виставу*

У луцькому «Промені» покажуть популярну британську виставу*
Цього тижня, 27 червня о 19:30, в рамках проекту Theatre HD у кінотеатрі Multiplex відбудеться показ спектакль британського театру – «Привиди».

Життя фрау Елене Алвінг проходить в тіні фігури її давно померлого чоловіка – добродія та благодійника для оточуючих, п'яниці і розпусника для власної дружини.

До приїзду свого дорослого сина Освальда, котрий осягає премудрості професії живописця в Парижі, Елене вирішує розлучитись із докучливими примарами минулого і розкрити синові очі на справжню сутність його батька, допоки не з'ясовується, що Освальду і самому вже доводиться жити з важким спадком його минулих гріхів.

Гучна постановка за участі акторки Леслі Менвілл викликала фурор в театрі «Алмейда», на неї неможливо було дістати квитки. Пізніше вистава переїхала в театр «Трафалгар Студіос», де її показ довелося продовжувати на вимогу публіки.

Квитки на показ можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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