У Луцьку дитина за кермом легковика протаранила огорожу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
У Луцьку 13-річний хлопець за кермом машини утікав від полісменів та в’їхав в огорожу.
Двоє неповнолітніх могли б наробити більшої біди, якби їх вчасно не виявили патрульні, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
23 червня, близько 21 години, екіпажі патрульних у Луцьку отримали орієнтування, що автомобілем керує неповнолітня особа.
Цей транспортний засіб помітили на вулиці Мазепи й подали сигнал про зупинку.
Водій, побачивши екіпаж, не відреагував, однак не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.
За кермом справді перебував підліток, поруч з ним – неповнолітній пасажир.
На щастя, юнаки ушкоджень не отримали. Хлопець пояснив, що взяв автомобіль у діда, аби покататись.
Патрульні поліцейські встановили рідних хлопців, зібрали всі матеріали щодо події та передали у підрозділ ювенальної превенції.
На батьків оформлять адмінматеріали за неналежне виховання дітей, а також за передачу права керування неповнолітньому.
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Двоє неповнолітніх могли б наробити більшої біди, якби їх вчасно не виявили патрульні, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
23 червня, близько 21 години, екіпажі патрульних у Луцьку отримали орієнтування, що автомобілем керує неповнолітня особа.
Цей транспортний засіб помітили на вулиці Мазепи й подали сигнал про зупинку.
Водій, побачивши екіпаж, не відреагував, однак не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.
За кермом справді перебував підліток, поруч з ним – неповнолітній пасажир.
На щастя, юнаки ушкоджень не отримали. Хлопець пояснив, що взяв автомобіль у діда, аби покататись.
Патрульні поліцейські встановили рідних хлопців, зібрали всі матеріали щодо події та передали у підрозділ ювенальної превенції.
На батьків оформлять адмінматеріали за неналежне виховання дітей, а також за передачу права керування неповнолітньому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Нічого собі ! У нас діди на "Альфах" катаються !
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