У Луцьку дитина за кермом легковика протаранила огорожу. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку 13-річний хлопець за кермом машини утікав від полісменів та в’їхав в огорожу.Двоє неповнолітніх могли б наробити більшої біди, якби їх вчасно не виявили патрульні, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.23 червня, близько 21 години, екіпажі патрульних у Луцьку отримали орієнтування, що автомобілем керує неповнолітня особа.Цей транспортний засіб помітили на вулиці Мазепи й подали сигнал про зупинку.Водій, побачивши екіпаж, не відреагував, однак не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.За кермом справді перебував підліток, поруч з ним – неповнолітній пасажир.На щастя, юнаки ушкоджень не отримали. Хлопець пояснив, що взяв автомобіль у діда, аби покататись.Патрульні поліцейські встановили рідних хлопців, зібрали всі матеріали щодо події та передали у підрозділ ювенальної превенції.На батьків оформлять адмінматеріали за неналежне виховання дітей, а також за передачу права керування неповнолітньому.