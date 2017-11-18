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У Луцьку дитина за кермом легковика протаранила огорожу. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку дитина за кермом легковика протаранила огорожу. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку 13-річний хлопець за кермом машини утікав від полісменів та в’їхав в огорожу.

Двоє неповнолітніх могли б наробити більшої біди, якби їх вчасно не виявили патрульні, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

23 червня, близько 21 години, екіпажі патрульних у Луцьку отримали орієнтування, що автомобілем керує неповнолітня особа.

Цей транспортний засіб помітили на вулиці Мазепи й подали сигнал про зупинку.

Водій, побачивши екіпаж, не відреагував, однак не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.

За кермом справді перебував підліток, поруч з ним – неповнолітній пасажир.

На щастя, юнаки ушкоджень не отримали. Хлопець пояснив, що взяв автомобіль у діда, аби покататись.

Патрульні поліцейські встановили рідних хлопців, зібрали всі матеріали щодо події та передали у підрозділ ювенальної превенції.

На батьків оформлять адмінматеріали за неналежне виховання дітей, а також за передачу права керування неповнолітньому.

У Луцьку дитина за кермом легковика протаранила огорожу. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку дитина за кермом легковика протаранила огорожу. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку дитина за кермом легковика протаранила огорожу. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: дтп, аварія, підліток, дитина
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