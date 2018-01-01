У Луцьку планують передбачити «віртуальні» гроші для угоди з фінансовою корпорацією
Сьогодні, 12:38
У бюджеті Луцька передбачили 32 мільйона гривень для реалізації угоди з НЕФКО, які ще навіть не отримали.
Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що 32 мільйони гривень потрібно передбачити, аби отримати черговий транш від НЕФКО.
Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що у бюджеті хочуть передбачити 22 мільйони гривень від продажу та 10 мільйонів від відчуження майна, однак ці операції навіть не здійснили.
«Ми плануємо передбачити віртуальні гроші, але якщо вони потім знадобляться реально, де ми їх візьмемо?» - обурився обранець громади.
Лілія Єлова запевнила, що кошти не потрібно буде поки витрачати, а лише передбачити.
Довідка:
НЕФКО – коротка назва Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO), створеної в 1990 році п'ятьма країнами Північної Європи: Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією і Швецією. Корпорація надає фінансову підтримку різним екологічно важливим проектам, головним чином, у країнах Центральної і Східної Європи, включаючи Росію, Білорусь і Україну.
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Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що 32 мільйони гривень потрібно передбачити, аби отримати черговий транш від НЕФКО.
Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що у бюджеті хочуть передбачити 22 мільйони гривень від продажу та 10 мільйонів від відчуження майна, однак ці операції навіть не здійснили.
«Ми плануємо передбачити віртуальні гроші, але якщо вони потім знадобляться реально, де ми їх візьмемо?» - обурився обранець громади.
Лілія Єлова запевнила, що кошти не потрібно буде поки витрачати, а лише передбачити.
Довідка:
НЕФКО – коротка назва Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO), створеної в 1990 році п'ятьма країнами Північної Європи: Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією і Швецією. Корпорація надає фінансову підтримку різним екологічно важливим проектам, головним чином, у країнах Центральної і Східної Європи, включаючи Росію, Білорусь і Україну.
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