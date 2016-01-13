На Волині судили розбійника, який з ножем пограбував знайомого
Сьогодні, 20:13
Волинянину, який пограбував знайомого «дали» 7 з половиною років в'язниці.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Так, ранку 2 січня 2017 року неодноразово раніше судимий зловмисник
проник будинок свого знайомого в селі Мильці Старовижівського району та викрав звідти гроші й продукти харчування – усього на 430 грн.
Увечері того ж дня, повернувшись на те саме обійстя та заставши
господаря на подвір'ї, він приставив йому до шиї ножа й почав вимагати гроші. Почувши, що в кишені потерпілого лише 20 грн., розбійник, не забираючи ножа від шиї, повів чоловіка в хату, аби розжитися більшою сумою.
На щастя, саме в цей час нагодилися сусіди – й нападник змушений був припинити свої дії.
Суд першої інстанції, визнавши чоловіка винним у вчинених злочинах,
призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Апеляційний суд області, приставши на позицію прокуратури, залишив
без задоволення апеляційну скаргу захисника обвинуваченого, а вирок
Ковельського міськрайонного суду щодо розбійника – без змін.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Так, ранку 2 січня 2017 року неодноразово раніше судимий зловмисник
проник будинок свого знайомого в селі Мильці Старовижівського району та викрав звідти гроші й продукти харчування – усього на 430 грн.
Увечері того ж дня, повернувшись на те саме обійстя та заставши
господаря на подвір'ї, він приставив йому до шиї ножа й почав вимагати гроші. Почувши, що в кишені потерпілого лише 20 грн., розбійник, не забираючи ножа від шиї, повів чоловіка в хату, аби розжитися більшою сумою.
На щастя, саме в цей час нагодилися сусіди – й нападник змушений був припинити свої дії.
Суд першої інстанції, визнавши чоловіка винним у вчинених злочинах,
призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Апеляційний суд області, приставши на позицію прокуратури, залишив
без задоволення апеляційну скаргу захисника обвинуваченого, а вирок
Ковельського міськрайонного суду щодо розбійника – без змін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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