На Волині судили розбійника, який з ножем пограбував знайомого

Волинянину, який пограбував знайомого «дали» 7 з половиною років в'язниці.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Так, ранку 2 січня 2017 року неодноразово раніше судимий зловмисникпроник будинок свого знайомого в селі Мильці Старовижівського району та викрав звідти гроші й продукти харчування – усього на 430 грн.Увечері того ж дня, повернувшись на те саме обійстя та заставшигосподаря на подвір'ї, він приставив йому до шиї ножа й почав вимагати гроші. Почувши, що в кишені потерпілого лише 20 грн., розбійник, не забираючи ножа від шиї, повів чоловіка в хату, аби розжитися більшою сумою.На щастя, саме в цей час нагодилися сусіди – й нападник змушений був припинити свої дії.Суд першої інстанції, визнавши чоловіка винним у вчинених злочинах,призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.Апеляційний суд області, приставши на позицію прокуратури, залишивбез задоволення апеляційну скаргу захисника обвинуваченого, а вирокКовельського міськрайонного суду щодо розбійника – без змін.