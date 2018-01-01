На Волині шукають чоловіка, який зник на Різдво





Ратнівський відділ поліції встановлює місце перебування громадянина Шевчика Сергія Федоровича, 10 квітня 1975 року народження, мешканця села Видраниця Ратнівського району, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Чоловік пішов з дому 7 січня 2018 року і дотепер не повернувся.







Поліція звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування зниклого громадянина повідомити за номерами телефонів: (03366) 2-12-96, 0674241755 або на лінію «102».

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