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Гурт «Фіолет» випустив пісню про найкращих друзів. ВІДЕО

Гурт «Фіолет» випустив пісню про найкращих друзів. ВІДЕО
Український гурт "Фіолет" порадував шанувальників новим треком під назвою «Найкращий друг».

Музиканти гурту "Фіолет" впевнені: кращим другом може бути хто завгодно — людина з дитинства, випадковий знайомий, хтось із батьків або друга половинка. Найкращий друг — це той, хто почує тебе навіть коли ти мовчиш.

«Саме про людей, яким можна віддавати час, емоції, душу і навіть життя — ця пісня», — коментує фронтмен Сергій Мартинюк.

Саундпродюсером треку вже традиційно став Артур Данієлян, засновник студії звукозапису Bedroom 43, що працював з такими музикантами, як С.К.А.Й, Фоззі (ТНМК), Мотор’Ролла, Yurcash, Без Обмежень та багатьма іншими.

«Фіолет — це в першу чергу навіть не музичний гурт, це велика і дружна сім’я. Пісня "Найкращий друг" — це нагадування усім нам, що ми не самі», — коментує він.

Фіолет вже зняли кліп на цю пісню. Однією з локацій стала нічна парковка на даху київського торгового центру. Іншими деталями музиканти поки не діляться. А кліп вийде вже до кінця цього літа.


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Теги: Фіолет, музика
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