Гурт «Фіолет» випустив пісню про найкращих друзів. ВІДЕО

Український гурт "Фіолет" порадував шанувальників новим треком під назвою «Найкращий друг».Музиканти гурту "Фіолет" впевнені: кращим другом може бути хто завгодно — людина з дитинства, випадковий знайомий, хтось із батьків або друга половинка. Найкращий друг — це той, хто почує тебе навіть коли ти мовчиш.«Саме про людей, яким можна віддавати час, емоції, душу і навіть життя — ця пісня», — коментує фронтменСаундпродюсером треку вже традиційно став, засновник студії звукозапису Bedroom 43, що працював з такими музикантами, як С.К.А.Й, Фоззі (ТНМК), Мотор’Ролла, Yurcash, Без Обмежень та багатьма іншими.«Фіолет — це в першу чергу навіть не музичний гурт, це велика і дружна сім’я. Пісня "Найкращий друг" — це нагадування усім нам, що ми не самі», — коментує він.Фіолет вже зняли кліп на цю пісню. Однією з локацій стала нічна парковка на даху київського торгового центру. Іншими деталями музиканти поки не діляться. А кліп вийде вже до кінця цього літа.