«Заріс травою», - депутат про замок Любарта

Депутат Луцької міської радиобурений, що замок Любарта заростає травою.Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.За словами Миколи Собуцького, потрібно виділити заповіднику «Старий Луцьк» 30 тисяч гривень на придбання тримеру для косіння трави на валах замку.«Люди обходять замок Любарта, а він з боків заріс травою», - наголосив він.Натомість інші обранці громади зауважили, що заповідник знаходиться в обласному підпорядкуванні, тому з бюджету міста гроші виділяти не можна.«Це обличчя міста, ми щороку піднімаємо це питання, ділимо повноваження… Треба його вирішувати», - зауважив депутатНатомість заступник директора заповідникарозповів, що є вся необхідна техніка, але немає людей для косіння трави, тому доводиться наймати працівників для проведення робіт.