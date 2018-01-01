«Заріс травою», - депутат про замок Любарта
Сьогодні, 13:17
Депутат Луцької міської ради Микола Собуцький обурений, що замок Любарта заростає травою.
Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
За словами Миколи Собуцького, потрібно виділити заповіднику «Старий Луцьк» 30 тисяч гривень на придбання тримеру для косіння трави на валах замку.
«Люди обходять замок Любарта, а він з боків заріс травою», - наголосив він.
Натомість інші обранці громади зауважили, що заповідник знаходиться в обласному підпорядкуванні, тому з бюджету міста гроші виділяти не можна.
«Це обличчя міста, ми щороку піднімаємо це питання, ділимо повноваження… Треба його вирішувати», - зауважив депутат Тарас Шляхтич.
Натомість заступник директора заповідника Віктор Баюк розповів, що є вся необхідна техніка, але немає людей для косіння трави, тому доводиться наймати працівників для проведення робіт.
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Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
За словами Миколи Собуцького, потрібно виділити заповіднику «Старий Луцьк» 30 тисяч гривень на придбання тримеру для косіння трави на валах замку.
«Люди обходять замок Любарта, а він з боків заріс травою», - наголосив він.
Натомість інші обранці громади зауважили, що заповідник знаходиться в обласному підпорядкуванні, тому з бюджету міста гроші виділяти не можна.
«Це обличчя міста, ми щороку піднімаємо це питання, ділимо повноваження… Треба його вирішувати», - зауважив депутат Тарас Шляхтич.
Натомість заступник директора заповідника Віктор Баюк розповів, що є вся необхідна техніка, але немає людей для косіння трави, тому доводиться наймати працівників для проведення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Та харош вже бабки красти, потужний мобільний бензиновий тример коштує 12 тис, а не 30!!
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