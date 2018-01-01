Затримали конвоїра, який допоміг втекти шлюбному аферисту





Про це в понеділок, 25 червня, повідомляє прес-служба прокуратури Києва, - пише



"Встановлено, що вказаний міліціонер, в обов'язки якого покладено конвоювання заарештованих, у суботу, 23 червня, здійснив ряд умисних дій, спрямованих на допомогу 32-річному уродженцю Республіки Молдова Бурлаку А.С., поміщеного в Київський СІЗО, втекти з-під варти", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що в Києві під час



У прокуратурі уточнили, що конвоїр, якого підозрюють у сприянні втечі, був затриманий у той же день.



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