Затримали конвоїра, який допоміг втекти шлюбному аферисту
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У Києві затримали конвоїра, який сприяв втечі шлюбному аферисту
Про це в понеділок, 25 червня, повідомляє прес-служба прокуратури Києва, - пише Корреспондент.
"Встановлено, що вказаний міліціонер, в обов'язки якого покладено конвоювання заарештованих, у суботу, 23 червня, здійснив ряд умисних дій, спрямованих на допомогу 32-річному уродженцю Республіки Молдова Бурлаку А.С., поміщеного в Київський СІЗО, втекти з-під варти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що в Києві під час конвоювання з-під варти втік раніше судимий за шахрайство шлюбний аферист Олександр Бурлак.
У прокуратурі уточнили, що конвоїр, якого підозрюють у сприянні втечі, був затриманий у той же день.
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Про це в понеділок, 25 червня, повідомляє прес-служба прокуратури Києва, - пише Корреспондент.
"Встановлено, що вказаний міліціонер, в обов'язки якого покладено конвоювання заарештованих, у суботу, 23 червня, здійснив ряд умисних дій, спрямованих на допомогу 32-річному уродженцю Республіки Молдова Бурлаку А.С., поміщеного в Київський СІЗО, втекти з-під варти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що в Києві під час конвоювання з-під варти втік раніше судимий за шахрайство шлюбний аферист Олександр Бурлак.
У прокуратурі уточнили, що конвоїр, якого підозрюють у сприянні втечі, був затриманий у той же день.
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