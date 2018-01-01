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Затримали конвоїра, який допоміг втекти шлюбному аферисту

Затримали конвоїра, який допоміг втекти шлюбному аферисту
У Києві затримали конвоїра, який сприяв втечі шлюбному аферисту

Про це в понеділок, 25 червня, повідомляє прес-служба прокуратури Києва, - пише Корреспондент.

"Встановлено, що вказаний міліціонер, в обов'язки якого покладено конвоювання заарештованих, у суботу, 23 червня, здійснив ряд умисних дій, спрямованих на допомогу 32-річному уродженцю Республіки Молдова Бурлаку А.С., поміщеного в Київський СІЗО, втекти з-під варти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що в Києві під час конвоювання з-під варти втік раніше судимий за шахрайство шлюбний аферист Олександр Бурлак.

У прокуратурі уточнили, що конвоїр, якого підозрюють у сприянні втечі, був затриманий у той же день.

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Теги: шлюбний аферист, конвоїр
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