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Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП у найближчі вихідні

Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП у найближчі вихідні
Оприлюднили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку на найближчі вихідні.

Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.

Напередодні Дня Конституції України ЦНАП міста Луцька працюватиме за наступним графіком:

- 27 червня (середа) - робочий день буде скорочено на 1 годину, прийом документів буде здійснюватися з 08.00 до 15.00 год.

- 28 червня (четвер) та 29 червня (п’ятниця) - вихідні, прийом документів не здійснюватиметься.

30 червня (субота) - працюємо за звичайним графіком з 08.00 до 15.00 год.


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Теги: вихідні, ЦНАП
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