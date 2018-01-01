Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП у найближчі вихідні
Сьогодні, 13:57
Оприлюднили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку на найближчі вихідні.
Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.
Напередодні Дня Конституції України ЦНАП міста Луцька працюватиме за наступним графіком:
- 27 червня (середа) - робочий день буде скорочено на 1 годину, прийом документів буде здійснюватися з 08.00 до 15.00 год.
- 28 червня (четвер) та 29 червня (п’ятниця) - вихідні, прийом документів не здійснюватиметься.
30 червня (субота) - працюємо за звичайним графіком з 08.00 до 15.00 год.
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Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.
Напередодні Дня Конституції України ЦНАП міста Луцька працюватиме за наступним графіком:
- 27 червня (середа) - робочий день буде скорочено на 1 годину, прийом документів буде здійснюватися з 08.00 до 15.00 год.
- 28 червня (четвер) та 29 червня (п’ятниця) - вихідні, прийом документів не здійснюватиметься.
30 червня (субота) - працюємо за звичайним графіком з 08.00 до 15.00 год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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