Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП у найближчі вихідні





Про це йдеться на сторінці установи у



Напередодні Дня Конституції України ЦНАП міста Луцька працюватиме за наступним графіком:



- 27 червня (середа) - робочий день буде скорочено на 1 годину, прийом документів буде здійснюватися з 08.00 до 15.00 год.



- 28 червня (четвер) та 29 червня (п’ятниця) - вихідні, прийом документів не здійснюватиметься.



30 червня (субота) - працюємо за звичайним графіком з 08.00 до 15.00 год.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку на найближчі вихідні.Про це йдеться на сторінці установи у Facebook Напередодні Дня Конституції України ЦНАП міста Луцька працюватиме за наступним графіком:- 27 червня (середа) - робочий день буде скорочено на 1 годину, прийом документів буде здійснюватися з 08.00 до 15.00 год.- 28 червня (четвер) та 29 червня (п’ятниця) - вихідні, прийом документів не здійснюватиметься.30 червня (субота) - працюємо за звичайним графіком з 08.00 до 15.00 год.

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