Олег Винник став хедлайнером Atlas Weekend

Стало відомо ім'я хедлайнера найбільшого фестивалю Східної Європи.Попри те, що список учасників четвертого щорічного музичного фестивалю Atlas Weekend був оприлюднений задовго до заходу, ім'я хедлайнера першого дня опен-ейру організатори назвали лише сьогодні, - пише ТСН 3 липня, в день української музики, на території ВДНГ виступить співак року за версією премії "Золота жар-птиця"Артист представить ексклюзивну програму, яка складається переважно з рок-балад і найпопулярніших хітів.Також 3 липня на головну сцену опен-ейру вийдуть: Monatik, Alekseev, NK | Настя Каменських, Mozgi, "ВВ", Nikita Lomakin, Суворова та інші. Зазначимо, що 3 липня вхід на фестиваль буде вільним.Четвертий фестиваль Atlas Weekend відбудеться в Києві на ВДНГ від 3 по 8 липня. За 6 днів на 7 сценах опен-ейру виступлять понад 200 українських та закордонних артистів.Серед учасників фестивалю: The Chemical Brothers, Martin Garrix, Placebo, LP, Benjamin Clementine, Don Diablo, Enter Shikari, Infected Mushroom, Nothing But Thieves, Lost Frequencies, Антитіла, Бумбокс, Сергій Бабкін та багато інших.