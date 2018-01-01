вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Олег Винник став хедлайнером Atlas Weekend

Олег Винник став хедлайнером Atlas Weekend
Стало відомо ім'я хедлайнера найбільшого фестивалю Східної Європи.

Попри те, що список учасників четвертого щорічного музичного фестивалю Atlas Weekend був оприлюднений задовго до заходу, ім'я хедлайнера першого дня опен-ейру організатори назвали лише сьогодні, - пише ТСН.

3 липня, в день української музики, на території ВДНГ виступить співак року за версією премії "Золота жар-птиця" Олег Винник.

Артист представить ексклюзивну програму, яка складається переважно з рок-балад і найпопулярніших хітів.

Також 3 липня на головну сцену опен-ейру вийдуть: Monatik, Alekseev, NK | Настя Каменських, Mozgi, "ВВ", Nikita Lomakin, Суворова та інші. Зазначимо, що 3 липня вхід на фестиваль буде вільним.

Четвертий фестиваль Atlas Weekend відбудеться в Києві на ВДНГ від 3 по 8 липня. За 6 днів на 7 сценах опен-ейру виступлять понад 200 українських та закордонних артистів.

Серед учасників фестивалю: The Chemical Brothers, Martin Garrix, Placebo, LP, Benjamin Clementine, Don Diablo, Enter Shikari, Infected Mushroom, Nothing But Thieves, Lost Frequencies, Антитіла, Бумбокс, Сергій Бабкін та багато інших.

Довідково:

Atlas Weekend — один з найбільших музичних фестивалів України. Проходить щорічно у Києві в першій половині липня на ВДНГ.

Заснований у 2015 році концертною агенцією PMK Event Agency, яка є власником київського нічного клубу Atlas, від якого фестиваль і отримав назву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олег Винник, Atlas Weekend, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку роками затопляє квартиру фекаліями з усього будинку
Сьогодні, 14:36
У луцькому ЦНАПі приймають показники лічильників води
Сьогодні, 14:20
Олег Винник став хедлайнером Atlas Weekend
Сьогодні, 14:10
У центрі Луцька планують продати єдине вільне приміщення
Сьогодні, 13:58
Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП у найближчі вихідні
Сьогодні, 13:57
Схожі новини
У Володимирі-Волинському два дні не продаватимуть алкоголь У Володимирі-Волинському два дні не продаватимуть алкоголь
21 червень, 12:50
Перенесли «Ніч у Луцькому замку» Перенесли «Ніч у Луцькому замку»
20 червень, 22:44
Показали, як у небо над Луцьком піднімають велетенські повітряні кулі. ВІДЕО Показали, як у небо над Луцьком піднімають велетенські повітряні кулі. ВІДЕО
17 червень, 09:50
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
16 червень, 23:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку роками затопляє квартиру фекаліями з усього будинку
Сьогодні, 14:36
 0
У луцькому ЦНАПі приймають показники лічильників води
Сьогодні, 14:20
 0
Олег Винник став хедлайнером Atlas Weekend
Сьогодні, 14:10
 0
У центрі Луцька планують продати єдине вільне приміщення
Сьогодні, 13:58
 0
Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП у найближчі вихідні
Сьогодні, 13:57
 0
Медіа
відео
1/8