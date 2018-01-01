Олег Винник став хедлайнером Atlas Weekend





Попри те, що список учасників четвертого щорічного музичного фестивалю Atlas Weekend був оприлюднений задовго до заходу, ім'я хедлайнера першого дня опен-ейру організатори назвали лише сьогодні, - пише



3 липня, в день української музики, на території ВДНГ виступить співак року за версією премії "Золота жар-птиця" Олег Винник.



Артист представить ексклюзивну програму, яка складається переважно з рок-балад і найпопулярніших хітів.



Також 3 липня на головну сцену опен-ейру вийдуть: Monatik, Alekseev, NK | Настя Каменських, Mozgi, "ВВ", Nikita Lomakin, Суворова та інші. Зазначимо, що 3 липня вхід на фестиваль буде вільним.



Четвертий фестиваль Atlas Weekend відбудеться в Києві на ВДНГ від 3 по 8 липня. За 6 днів на 7 сценах опен-ейру виступлять понад 200 українських та закордонних артистів.



Серед учасників фестивалю: The Chemical Brothers, Martin Garrix, Placebo, LP, Benjamin Clementine, Don Diablo, Enter Shikari, Infected Mushroom, Nothing But Thieves, Lost Frequencies, Антитіла, Бумбокс, Сергій Бабкін та багато інших.



Довідково:



Atlas Weekend — один з найбільших музичних фестивалів України. Проходить щорічно у Києві в першій половині липня на ВДНГ.



Заснований у 2015 році концертною агенцією PMK Event Agency, яка є власником київського нічного клубу Atlas, від якого фестиваль і отримав назву.



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