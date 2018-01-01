У луцькому ЦНАПі приймають показники лічильників води

Відтепер у луцькому ЦНАПі можна подати покази лічильників холодної та гарячої води.Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.Для цього необхідно заповнити форму для подачі показів та опустити її в скриньку, яка знаходиться на рецепції при вході в департамент, -Зазначається, що покази отримані в період з 20 числа до 3 числа (включно) рахуються показами на 1 число та використовуються для розрахунків за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення.Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами. Ми працюємо для Вас!