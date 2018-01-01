У Луцьку роками затоплює квартиру фекаліями з усього будинку. ФОТО

Мешканці будинку, що знаходиться в Луцьку по вулиці Мазепи 4, скаржаться на підтоплення квартир, який, за їхніми словами, триває7 років.Про цеповідомили мешканці будинку.Зокрема, лучани нарікають на голову ОСББ, яка нічого не робить, щоб усунути дану проблему.Зазначається, що на виклики мешканців будинку аварійні служби "Луцькводоканалу" не виїжджають, бо немає підписаного договору на обслуговування. А за будинком немає закріпленого сантехніка чи навіть електрика.Тож, люди залишаються наодинці зі своїми проблемами. За словами мешканців будинку, зв'язок з головою ОСББ - відсутній, а на телефонні дзвінки жінка не відповідає, рекомендовані листи ігнорує і листівки з дошки оголошень зриває.