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Лучанин змайстрував найменше в Україні авто. ВІДЕО

Лучанин змайстрував найменше в Україні авто. ВІДЕО
Винахідник із Луцька спроектував у своєму гаражі авто вагою менше трьохсот кілограмів. Назвав розробку «Люльколіт», адже збудована вона на базі мотоколяски.

У своєму гаражі на околиці Луцька Микола Лисенко буває майже щодня, - йдеться у сюжеті "ДжеДаі" на каналі 2+2.

"Виникла така думка, а чого в саму коляску не поставити двигун зі скутера і колеса, щоб просто можна було на ній пересуватись", - зазначив винахідник.

Люльку з мотоцикла чоловік придбав за 500 гривень. Підійшла лише одна, особливої моделі. Двигун розмістився ззаду, спереду місце для багажу. На 100 кілометрів ходу техніка бере менше 2 літрів пального, жваво набирає хід і на старті може дати фору навіть автомобілю.

На дороги зі жвавим рухом автомобіль виїздить не часто, бо поки що не зареєстрований. Тож наразі частіше дивує членів гаражного кооперативу.

"Спочатку хотілося назвати по назві люльки "Спутнік", а тато каже – давай "Люлькольот", це гумор: покататися, здивувати", - розповідає Микола.

Тепер чоловік зі своїм "Люлькольотом" часті гості технічних заходів. На них, крім міні-авто, бере із собою і експортний варіант відреставрованої Волги.

Микола придбав авто у стані брухту. Значну роль відіграла любов до машини із плавними лініями. На відновлення Волги пішов не один рік. Однак, тепер вона "королева" доріг, яка збирає на собі сотні поглядів. Микола каже: "Волга – тачка для душі, а "Люльколіт" – для драйву".


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Теги: авто, винахідник
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