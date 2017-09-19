На Волині вандали побили лампадки біля місця вшанування Героїв
Сьогодні, 15:49
У Володимирі-Волинському вандали порозкидали та побили лампадки, які стояли біля банера з портретами Героїв Небесної Сотні, який розміщений на стіні храму святого Йосафата.
Про це повідомила депутат Володимир-Волинської міськради Ірина Мельник, - пише ВолиньUA.
За її словами інцидент трапився в ніч на 24 червня. Коли прихожани храму прийшли на службу, то були шоковані побаченим. Хтось скинув лампадки та побив їх. Прихожани все прибрали і поліцію не викликали, оскільки попередні інциденти ніхто не розслідував.
Зазначається, що це не вперше глумляться над місцем вшанування Героїв Небесної Сотні. У лютому 2017 року, досі не встановлені особи, підпалили банер із портретами Героїв, у жовтні 2016 року з полички біля банера порозкидали квіти та лампадки.
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Про це повідомила депутат Володимир-Волинської міськради Ірина Мельник, - пише ВолиньUA.
За її словами інцидент трапився в ніч на 24 червня. Коли прихожани храму прийшли на службу, то були шоковані побаченим. Хтось скинув лампадки та побив їх. Прихожани все прибрали і поліцію не викликали, оскільки попередні інциденти ніхто не розслідував.
Зазначається, що це не вперше глумляться над місцем вшанування Героїв Небесної Сотні. У лютому 2017 року, досі не встановлені особи, підпалили банер із портретами Героїв, у жовтні 2016 року з полички біля банера порозкидали квіти та лампадки.
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Коментарі 1
Це вже другий раз ,кацапська наволоч робить своі темні справи .Камеру треба ставити ,і руки повиривати цим дебілам .
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