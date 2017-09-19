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На Волині вандали побили лампадки біля місця вшанування Героїв

На Волині вандали побили лампадки біля місця вшанування Героїв
У Володимирі-Волинському вандали порозкидали та побили лампадки, які стояли біля банера з портретами Героїв Небесної Сотні, який розміщений на стіні храму святого Йосафата.

Про це повідомила депутат Володимир-Волинської міськради Ірина Мельник, - пише ВолиньUA.

За її словами інцидент трапився в ніч на 24 червня. Коли прихожани храму прийшли на службу, то були шоковані побаченим. Хтось скинув лампадки та побив їх. Прихожани все прибрали і поліцію не викликали, оскільки попередні інциденти ніхто не розслідував.

Зазначається, що це не вперше глумляться над місцем вшанування Героїв Небесної Сотні. У лютому 2017 року, досі не встановлені особи, підпалили банер із портретами Героїв, у жовтні 2016 року з полички біля банера порозкидали квіти та лампадки.

На Волині вандали побили лампадки біля місця вшанування Героїв
На Волині вандали побили лампадки біля місця вшанування Героїв
На Волині вандали побили лампадки біля місця вшанування Героїв

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Теги: вандали, дошка, Володимир
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Коментарі 1
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Це вже другий раз ,кацапська наволоч робить своі темні справи .Камеру треба ставити ,і руки повиривати цим дебілам .
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