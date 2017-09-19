На Волині вандали побили лампадки біля місця вшанування Героїв





Про це повідомила депутат Володимир-Волинської міськради Ірина Мельник, - пише



За її словами інцидент трапився в ніч на 24 червня. Коли прихожани храму прийшли на службу, то були шоковані побаченим. Хтось скинув лампадки та побив їх. Прихожани все прибрали і поліцію не викликали, оскільки попередні інциденти ніхто не розслідував.



Зазначається, що це не вперше глумляться над місцем вшанування Героїв Небесної Сотні. У лютому 2017 року, досі не встановлені особи, підпалили банер із портретами Героїв, у жовтні 2016 року з полички біля банера порозкидали квіти та лампадки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському вандали порозкидали та побили лампадки, які стояли біля банера з портретами Героїв Небесної Сотні, який розміщений на стіні храму святого Йосафата.Про це повідомила депутат Володимир-Волинської міськради Ірина Мельник, - пише ВолиньUA За її словами інцидент трапився в ніч на 24 червня. Коли прихожани храму прийшли на службу, то були шоковані побаченим. Хтось скинув лампадки та побив їх. Прихожани все прибрали і поліцію не викликали, оскільки попередні інциденти ніхто не розслідував.Зазначається, що це не вперше глумляться над місцем вшанування Героїв Небесної Сотні. У лютому 2017 року, досі не встановлені особи, підпалили банер із портретами Героїв, у жовтні 2016 року з полички біля банера порозкидали квіти та лампадки.

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