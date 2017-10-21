У луцькій поліклініці діє нова система запису до лікаря

У Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги оновлено електронну систему запису до лікаря.Тож тепер у пацієнтів є можливість самостійної реєстрації, - інформує прес-центр медичного закладу.Система, яка була встановлена у центрі раніше, дозволяла записуватися до потрібного спеціаліста тільки прийшовши в реєстратуру або безпосередньо у лікаря. Новий сервіс «Поліклініка без черг» дозволяє робити це самостійно онлайн.Сервіс «Поліклініка без черг» у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги працює вже 2 місяці. У складі поліклініки до неї підключено 5 філій установи. Наразі за допомогою інтернета можна зарезервувати час візиту до 83 лікарів первинної та вторинної ланки медичної допомоги. З моменту запуску системи було створено більше 26 000 онлайн-записів на прийом.«В нашому центрі не було проблем із чергами, але старе програмне забезпечення, яке працювало ще з 2007 року, не відповідало вимогам сучасності, – розповідає, заступник головного лікаря з економічних питань.Нагадуємо, наразі система «Поліклініка без черг» працює у 18 областях України.«Поліклініка без черг» – система контролю та управління потоком пацієнтів. Мета проекту – подолання застарілої організації пацієнтопотоку в державних поліклініках та медичних закладах. Рішення передбачає комплексне використання IT- інструментів: введення електронної черги у закладі, онлайн-запис на консультації та прийоми, логістична взаємодія лікарів, спеціалістів, діагностичних центрів та лабораторій між собою задля комфорту пацієнта.