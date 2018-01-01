На Волині може з’явитися ще одна об'єднана громада

У Маневицькому районі може з’явитися ще одна ОТГ.24 червня відбулися громадські слухання у Маневичах щодо об’єднання із Черевахівською сільською радою, - про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування.На захід у місцевому прибуло понад 100 місцевих жителів.Як розповів голова Маневицької селищної ради, такий формат об’єднання виник унаслідок інертності сільських рад, які суміжні із Маневичами. Оскільки при попередньому ініціюванні об’єднання Маневицькою селищною радою дві сільські ради дали відмову, тому була створена робоча група із представниками чотирьох сільських та селищних рад. Але на етапі її створення дві сільські ради також дали негативну відповідь щодо об’єднання і це заблокувало подальший процес.Під час громадських слухань радник із просторового планування Волинського Центру розвитку місцевого самоврядуваннярозповіла присутнім про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад. Власне вона зауважила, скільки вже землі отримали волинські ОТГ.Під час громадських слухань радник із децентралізації Волинського Центру розвитку місцевого самоврядуванняозвучила фінансові показники потенційної Маневицької об’єднаної територіальної громади в складі двох рад, які не викликають застороги, оскільки власні доходи внаслідок об’єднання зростуть до понад 36 мільйонів гривень, а кількість жителів сягне 11 тисяч 595 осіб. Також власні доходи на одного жителів після об’єднання зростуть із 925 гривень до 3 тисяч 114 гривень внаслідок перерозподілу податків до новоствореної ОТГ.Оксана Урбан наголосила, що створення громади у такому форматі дозволить прилеглим сільським радам приєднатися до неї відповідно до закону, коли жителі громади ухвалять позитивне рішення про приєднання у майбутньому.Зауважимо, що у підсумку жителі громади більшістю голосів прийняли позитивне рішення про ініціювання об’єднаня, проте прикро, що деякі представники РДА голосували проти цього процесу.Нагадаємо, що на території Маневицького району уже функціонують Колківська та Прилісненська об’єднані територіальні громади.