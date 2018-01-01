Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку

Польський пілот, якому 58 років, зайняв першу сходинку у класах PRO AWD та Unlimited у другому етапі професійних перегонів Ukrainian dragracing series 2018 та повіз собою 75 тисяч гривень призових коштів.Змагання, 24 червня, на військовому аеродромі у Луцьку.На перегонах у Луцьку він брав участь на авто Chevrolet Camaro V8 Bi-Turbo 4x4 потужністю дві тисячі кінських сил. Тож після гонок на дистанцію 402 метри він розповів про свої враження від України, Луцька та змагань.«Я з Варшави. Машині – 50 років, а я на 8 років старший. Автомобіль зроблений у 1968 році у Варшаві. Автівка з приводом на 4 колеса. Така машина для змагань є єдиною в Європі. Я вже майже 16 років займаюся гонками, їжджу по всій Європі. Мені це неймовірно подобається», - розповів Мартін Блаут.Він зауважив високий рівень організації змагань з дрег-рейсинг у Луцьку.«Люди тут дуже приємні і гарні, організація чудова, погода не дуже хороша, але люди постійно приходять щоб подивитися на змагання, в нас в Польщі вже б давно всі пішли додому. Побільше б таких заходів. Я найстарший учасник змагань і, сподіваюся, це хороший приклад для інших», - висловився поляк.