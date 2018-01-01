Військовий оркестр волинської бригади об'їздив з концертами 5 міст області. ФОТО

Військовий оркестр 14 окремої механізованої бригади провів патріотичне музичне турне містами Волині.Про це повідомили у прес-службі 14-ої окремої механізованої бригади.Музиканти відвідали Володимир-Волинський, Луцьк, Ковель, Горохів, Рожище.Концертна програма під назвою «Завжди на захисті» у виконанні трьох оркестрів, яка мала на меті популяризацію військової служби за контрактом, якісне укомплектування військовослужбовцями і формування резерву, справила незабутнє враження на всіх, кому пощастило стати її учасниками й слухачами."Більше того, українські патріотичні, військові, а також іноземні композиції у віртуозному виконанні наших оркестрантів та солістів, Заслуженого артиста Українита, спонукали багатьох волинян до прийняття важливих рішень – чимало з них підходили до наших побратимів із запитаннями щодо можливості проходження контрактної служби. Крім того, адміністрації міст, в яких пройшли виступи зведеного оркестру, звернулися до військових з проханням приїздити з такими концертами якомога частіше", - повідомили у прес-службі бригади.