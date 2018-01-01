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Військовий оркестр волинської бригади об'їздив з концертами 5 міст області. ФОТО

Військовий оркестр волинської бригади об'їздив з концертами 5 міст області. ФОТО
Військовий оркестр 14 окремої механізованої бригади провів патріотичне музичне турне містами Волині.

Про це повідомили у прес-службі 14-ої окремої механізованої бригади.

Музиканти відвідали Володимир-Волинський, Луцьк, Ковель, Горохів, Рожище.

Концертна програма під назвою «Завжди на захисті» у виконанні трьох оркестрів, яка мала на меті популяризацію військової служби за контрактом, якісне укомплектування військовослужбовцями і формування резерву, справила незабутнє враження на всіх, кому пощастило стати її учасниками й слухачами.

"Більше того, українські патріотичні, військові, а також іноземні композиції у віртуозному виконанні наших оркестрантів та солістів, Заслуженого артиста України Адама Горбатюка та Надії Козій, спонукали багатьох волинян до прийняття важливих рішень – чимало з них підходили до наших побратимів із запитаннями щодо можливості проходження контрактної служби. Крім того, адміністрації міст, в яких пройшли виступи зведеного оркестру, звернулися до військових з проханням приїздити з такими концертами якомога частіше", - повідомили у прес-службі бригади.

Військовий оркестр волинської бригади об'їздив з концертами 5 міст області. ФОТО
Військовий оркестр волинської бригади об'їздив з концертами 5 міст області. ФОТО
Військовий оркестр волинської бригади об'їздив з концертами 5 міст області. ФОТО
Військовий оркестр волинської бригади об'їздив з концертами 5 міст області. ФОТО

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Теги: 14 ОМБР, музика
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