Військовий оркестр волинської бригади об'їздив з концертами 5 міст області. ФОТО
Сьогодні, 16:28
Військовий оркестр 14 окремої механізованої бригади провів патріотичне музичне турне містами Волині.
Про це повідомили у прес-службі 14-ої окремої механізованої бригади.
Музиканти відвідали Володимир-Волинський, Луцьк, Ковель, Горохів, Рожище.
Концертна програма під назвою «Завжди на захисті» у виконанні трьох оркестрів, яка мала на меті популяризацію військової служби за контрактом, якісне укомплектування військовослужбовцями і формування резерву, справила незабутнє враження на всіх, кому пощастило стати її учасниками й слухачами.
"Більше того, українські патріотичні, військові, а також іноземні композиції у віртуозному виконанні наших оркестрантів та солістів, Заслуженого артиста України Адама Горбатюка та Надії Козій, спонукали багатьох волинян до прийняття важливих рішень – чимало з них підходили до наших побратимів із запитаннями щодо можливості проходження контрактної служби. Крім того, адміністрації міст, в яких пройшли виступи зведеного оркестру, звернулися до військових з проханням приїздити з такими концертами якомога частіше", - повідомили у прес-службі бригади.
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Про це повідомили у прес-службі 14-ої окремої механізованої бригади.
Музиканти відвідали Володимир-Волинський, Луцьк, Ковель, Горохів, Рожище.
Концертна програма під назвою «Завжди на захисті» у виконанні трьох оркестрів, яка мала на меті популяризацію військової служби за контрактом, якісне укомплектування військовослужбовцями і формування резерву, справила незабутнє враження на всіх, кому пощастило стати її учасниками й слухачами.
"Більше того, українські патріотичні, військові, а також іноземні композиції у віртуозному виконанні наших оркестрантів та солістів, Заслуженого артиста України Адама Горбатюка та Надії Козій, спонукали багатьох волинян до прийняття важливих рішень – чимало з них підходили до наших побратимів із запитаннями щодо можливості проходження контрактної служби. Крім того, адміністрації міст, в яких пройшли виступи зведеного оркестру, звернулися до військових з проханням приїздити з такими концертами якомога частіше", - повідомили у прес-службі бригади.
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