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У їдальні санаторію «Лісова пісня» помер чоловік

У їдальні санаторію «Лісова пісня» помер чоловік
У санаторії "Лісова пісня" помер відпочивальник з Маневицького району.

Трагічний випадок трапився в санаторії «Лісова пісня» в приміщенні їдальні закладу раптово помер чоловік 1978 року народження, - повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Він був жителем Маневицького району, який приїхав на відпочинок до санаторію.

При огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено, тіло померлого направили в бюро судово-медичної експертизи.

Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність, слідчими проводиться перевірка в рамках кримінального провадження.

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Теги: труп, смерть
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