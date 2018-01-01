У їдальні санаторію «Лісова пісня» помер чоловік





Трагічний випадок трапився в санаторії «Лісова пісня» в приміщенні їдальні закладу раптово помер чоловік 1978 року народження, - повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Він був жителем Маневицького району, який приїхав на відпочинок до санаторію.



При огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено, тіло померлого направили в бюро судово-медичної експертизи.



Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність, слідчими проводиться перевірка в рамках кримінального провадження.

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