У їдальні санаторію «Лісова пісня» помер чоловік
Сьогодні, 16:31
У санаторії "Лісова пісня" помер відпочивальник з Маневицького району.
Трагічний випадок трапився в санаторії «Лісова пісня» в приміщенні їдальні закладу раптово помер чоловік 1978 року народження, - повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Він був жителем Маневицького району, який приїхав на відпочинок до санаторію.
При огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено, тіло померлого направили в бюро судово-медичної експертизи.
Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність, слідчими проводиться перевірка в рамках кримінального провадження.
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Трагічний випадок трапився в санаторії «Лісова пісня» в приміщенні їдальні закладу раптово помер чоловік 1978 року народження, - повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Він був жителем Маневицького району, який приїхав на відпочинок до санаторію.
При огляді трупа слідів насильницької смерті не виявлено, тіло померлого направили в бюро судово-медичної експертизи.
Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність, слідчими проводиться перевірка в рамках кримінального провадження.
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