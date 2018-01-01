На Світязі водій «на бляхах» протаранив паркан і втік

У селі Світязь водій на польській реєстрації наїхав на паркан і зник з місця аварії.Як виявилося, невстановлений водій, керуючи автомобілем марки Фольксваген, рухаючись в село Світязь, повертав та не врахував дорожню обстановку та швидкість руху, - повідмили у Шацькому відділенні поліції.Внаслідок цього зіштовхнувся із металевою огорожею, автомобіль залишив на місці пригоди.Поліцейські відшукали водія, ним виявився чоловік 1961 року народження, житель Луцька.Його притягнули до адміністративної відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, а також за залишення місця ДТП, рішення за якими прийматиме суд.