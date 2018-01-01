На Світязі водій «на бляхах» протаранив паркан і втік
Сьогодні, 16:45
У селі Світязь водій на польській реєстрації наїхав на паркан і зник з місця аварії.
Як виявилося, невстановлений водій, керуючи автомобілем марки Фольксваген, рухаючись в село Світязь, повертав та не врахував дорожню обстановку та швидкість руху, - повідмили у Шацькому відділенні поліції.
Внаслідок цього зіштовхнувся із металевою огорожею, автомобіль залишив на місці пригоди.
Поліцейські відшукали водія, ним виявився чоловік 1961 року народження, житель Луцька.
Його притягнули до адміністративної відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, а також за залишення місця ДТП, рішення за якими прийматиме суд.
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Як виявилося, невстановлений водій, керуючи автомобілем марки Фольксваген, рухаючись в село Світязь, повертав та не врахував дорожню обстановку та швидкість руху, - повідмили у Шацькому відділенні поліції.
Внаслідок цього зіштовхнувся із металевою огорожею, автомобіль залишив на місці пригоди.
Поліцейські відшукали водія, ним виявився чоловік 1961 року народження, житель Луцька.
Його притягнули до адміністративної відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, а також за залишення місця ДТП, рішення за якими прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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